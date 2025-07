Inundados de impunidad y corrupción porque los delitos no se denuncian, no se persiguen y, al final, nos quedamos con un sistema de procuración de justicia inútil y quebrado. En México no se resuelven problemas graves, se administran, así pasó con los gobiernos del periodo anterior a la 4T, la pobreza se administraba, no se le combatía. Con AMLO la corrupción se administraba, ahí quedan casos como el de Segalmex y el huachicol. Son las piezas rotas de un sistema político que ha sido incapaz para resolver la corrupción y la impunidad. La distancia entre las leyes y las prácticas ha sido parte de nuestra historia, un fenómeno que se le conoce como el país legal y el país real.

Hace unos años se generó un mecanismo para defensa y protección de periodistas, pero esa pieza no ha impedido que sigan asesinatos de informadores; la razón es que el entramado gubernamental no funciona, es decir, las fiscalías, los ministerios públicos y todas las piezas institucionales para garantizar que el mecanismo de protección funcione de manera eficaz. Todo lo que la reforma judicial no tocó.

Ahora llega un reportaje en un diario de Israel, The Marker, en donde sale mal parado el expresidente Peña Nieto por sobornos de 25 millones de dólares para la compra del malware Pegasus (El País, 8 de julio 2025). El señalado lo niega, la presidenta Sheinbaum dijo “estuvo tremendo, ¿no?” y el fiscal Gertz Manero informó que se abrió una carpeta de investigación y que esperaban información del gobierno de Israel, o sea, la misma burocracia de siempre de esta FGR. La amenaza de romper el llamado pacto de impunidad entre Peña y AMLO solo reciben una raspada mínima.

En el caso de Pegasus es importante señalar que se necesita hacer una investigación a fondo, porque el espionaje ilegal hacia periodistas y adversarios políticos se hizo durante la administración de Peña Nieto, pero siguió durante el sexenio de AMLO. En esta frontera peligrosa para la presidenta Sheinbaum se pone a prueba la frase que le gusta decir: vamos a llegar al fondo y que no haya impunidad. Artículo 19, junto con R3D y SocialTIC, han demandado una investigación “independiente, exhaustiva y transparente sobre los presuntos sobornos en la compra de Pegasus y su uso indebido para espiar”. Esta demanda cobra particular importancia ahora que han sido aprobadas leyes sobre telecomunicaciones, seguridad e inteligencia, porque tendremos un Estado más fuerte y con mayores capacidades para el control de la información de la ciudadanía. ¿Se puede legalizar el espionaje? ¿Cómo podremos defender nuestros derechos a la información, a la privacidad, con un gobierno que concentra todo el poder porque han borrado del mapa los espacios de autonomía y los contrapesos?

Otra de las piezas rotas son los operativos para combatir el contrabando de combustible y el huachicol, ese que —según AMLO— se había terminado en su administración. Ahora sabemos que se trata de una industria ilegal gigantesca y multimillonaria. Es contrabando y robo al Estado mexicano; redes de crimen organizado que suman 56 millones diarios por huachicol (EL UNIVERSAL, 8 de julio 2025). El combustible llega mediante buques (operativo en Tamaulipas en marzo pasado), en carros tanques como el enorme decomiso de 129 ferrotanques con 15 millones de litros en Coahuila (Reforma, 8 de julio 2025). ¿Qué se necesita para transportar estos volúmenes? ¿Cuántos niveles de gobierno están implicados en este delito? Algunos señalan que en el puerto de Altamira se pasó por nueve autoridades que tuvieron que hacerse de la vista gorda para que el combustible ilegal llegara al país. Sheinbaum ha incautado en estas semanas más huachicol de lo que se hizo en una década (EL UNIVERSAL, 9 de julio 2025). Las dimensiones del robo se calculan así: se importan “unos 700 mil barriles diarios, y las bandas criminales ingresan 300 mil barriles” (Reforma 10 de julio 2025).

En estos días se abre una nueva batalla en contra del delito de extorsión, un jugoso negocio para el crimen organizado y una peste que crece y le pega a los ciudadanos, los negocios, los agricultores y a las familias. En todos estos casos las buenas intenciones se enfrentan con las piezas rotas de un país urgido de terminar con la impunidad y la corrupción…

Investigador del CIESAS. @AzizNassif