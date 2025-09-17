Huachicol y cultura

Cada año que se da a conocer el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) hay que buscar nuevas comparaciones para dimensionar el daño e iniciar una batalla más contra la reducción sostenida al presupuesto cultural en la última década. Hoy me basta un dato: Lo que nos roban en huachicol cada año equivale a seis veces el presupuesto designado al sector de Cultura para 2026.

Hace una semana se anunció el PPEF para 2026. En éste se contempla para Cultura un presupuesto de 13 mil 097 millones de pesos, es decir, una reducción de 13.16% con respecto a 2025. Las instituciones más afectadas son el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) que, tomando en cuenta la inflación, sufrirán un recorte del 20%. Otras instituciones perjudicadas son los Estudios Churubusco, el Canal 22, el Instituo Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y la Cineteca Nacional.

Hace poco me pregunté: ¿Será que los programas sociales que han reducido los índices de pobreza según INEGI son el motivo por el que se recorta el presupuesto para áreas como medio ambiente y cultura? Entonces leí el artículo de Federico Reyes Heroles (Excélsior, 9/09/25). Menciona que el robo al combustible en diferentes modalidades (huachicol, huachicol fiscal y robo directo) generó al gobierno de AMLO una merma de 25 mil millones de dólares, según el especialista en energía Francisco Barnés de Castro. El desglose es tan dramático como revelador. México pierde cada día 217 millones de pesos debido al huachicol. Lo que se pierde en un año equivale a seis veces el presupuesto de cultura para 2026.

Solo la semana pasada una decena de museos del INBAL en la Ciudad de México cerró debido a un desacuerdo con la entrega de uniformes que demanda el sindicato; la Biblioteca Vasconcelos, lo mismo, pero ésta por falta de agua en los baños y de luz en algunas áreas, mientras que en los teatros del Centro Cultural del Bosque hay artistas que corren a buscar clavos para sostener la escenografía, el gaffer para pegar los cables, las armellas para colgar los paneles, botes de pintura… Trabajadores del sector esperan pagos pendientes… Es decir, la precariedad en el sector se agudiza.

En el apartado Sostenibilidad Económica del Programa Sectorial de Cultura 2025-2030 publicado antier en el Diario Oficial de la Federación, se lee: “ La Cuenta Satélite de la Cultura de México 2023 (CSCM) reveló que el sector cultural aportó el 2.7% del producto interno bruto (PIB) nacional y generó más de 1.4 millones de empleos, lo que confirma su importancia como actividad estratégica para el desarrollo económico y social del país (…)” En esta contribución destacan: las artesanías (19.1%), los contenidos digitales e internet (18.1%), los medios audiovisuales (17.6%) y el diseño y los servicios creativos (13.6%).

Resulta contradictorio que mientras se diseñan más recortes, crecen las áreas que exigen inversión: la nueva Cineteca Nacional en Chapultepec, la Bodega Nacional aún inconclusa, los museos en la ruta del Tren Maya y las unidades recién creadas en el INAH. Carlos Villaseñor exhorta a la sociedad civil a proponer durante Mondiacult 2025 en Barcelona, que los estados parte de UNESCO destinen a Cultura al menos el 1% del gasto público. Hoy, en México, Cultura representa el 0.13% del gasto total.

Señalaba Vicente Leñero lo extraño que resulta ver a un legislador, secretario de Estado, gobernador… en algún teatro, biblioteca, concierto, museo, cine… descubriendo nuestra verdadera riqueza. Hoy están ocupados en otros temas, como el huachicol.

