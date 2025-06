De Woodstock a No Kings, la resistencia

Es 1970 y sobre una tranquila calle de la ciudad de Sacramento en California se escucha con gran volúmen: Give me an F… give me a U… give me a C… give a K…What does it say? La aparente paz en aquel amable vecindario es interrumpida cada día para que se oiga bien fuerte la canción contra la guerra de Vietnam: Come on you big strong men. Uncle Sam needs your help again…

La escena emerge en la memoria junto al año que viví en Sacramento con mis tíos Thelma (hermana de mi padre, enfermera) y Rod (veterano de guerra). Colin, uno de sus hijos adolescentes, era el dueño de las bocinas que amplificaban la rebeldía de una generación que quería paz. Y la canción de la banda Country Joe and the Fish decía con sarcasmo: Put down the books/pick up a gun/we’re gonna have/ a whole lotta fun… Desde aquel LP del Festival de Woodstock, la voz de Joe McDonald resonaba con fuerza hacia la misma calle donde un joven vecino acababa de morir en Vietnam. Era una expresión de la contracultura que tanto impactó a la sociedad.

La resistencia en Estados Unidos en 2025 mostró su rostro el sábado pasado a lo largo de 2 mil ciudades, con la manifestación en calles, parques y plazas de 5 millones de personas en protesta contra el autoritarismo de Trump y las redadas migratorias del ICE, a favor de la democracia y en contra del fascismo.

Entre las voces de la resistencia más potentes está la de la escritora Rebecca Solnit, feminista, defensora del medio ambiente y los derechos humanos. La semana pasada su cuenta de Facebook fue cancelada, y no por un equipo de vigilantes de contenidos, sino por algortitmos que ubicaron sus llamados a la no violencia como inaceptables para esa plataforma. La inmediata reacción de sus lectores hizo que el sistema se disculpara “por el error” y reactivara su muro un día después. Ella se niega a dejar FB porque, advierte, “es lo que quiere el poder, que nos dividamos y callemos”, así que ahora presenta mapas de las movilizaciones y espacios de la resistencia en su país.

Cita a Impact Counter: la cancelación del financiamiento USAID “bajo las garras de DOGE-MAGA”, ha provocado ya 300 mil muertes en el mundo por hambre, enfermedades y pobreza. Menciona Indivisible cuyo objetivo es “salvar la democracia estadounidense” y es clave en la orquestación de las protestas. Third Act, una organización climática y pro democracia que empodera un activismo centrado en personas mayores de 60 años. Ghost, la plataforma que aloja su propio blog Meditaciones en una emergencia…

Timothy Snyder, historiador, maestro y autor de libros como Sobre la tiranía y El camino hacia la no libertad, participó como orador en la gran manifestación de Filadelfia. Aseguró en su blog que hubo alrededor de 100 veces más manifestantes el sábado en EU que gente viendo la autocelebración de Trump. “Podemos estar orgullosos… Y ahora hacer lo que sigue”.

Otro rostro de la resistencia es el de Alondra Nelson, quien decidió renunciar a la Fundación Nacional de Ciencias y al Consejo de Académicos de la Biblioteca del Congreso en mayo, después de que su directora, Carla Hayden, fuera despedida, según le informaron vía correo electrónico, por “cosas que había hecho en la Biblioteca del Congreso en pos de la diversidad, equidad e inclusión (DEI)”. La normalización progresiva de los enfoques autoritarios de la gestión del conocimiento y la libertad académica y la erosión de la integridad de estas instituciones “hace que continuar sea insostenible”, escribió. (Time, 15/Mayo/25).

Para Solnit también “se puede resistir sin salir de casa”. Como lo hacía mi primo Colin.

adriana.neneka@gmail.com