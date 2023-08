¡De frente a los retos del Frente!

El nivel de cinismo que observamos todos los días en Palacio Nacional es indignante. Ante los ojos de todos y con datos oficiales y públicos, se han desnudado actos que en otros momentos los morenistas de la transformación y sus cómplices aliados hubieran condenado con gran estridencia. Corrupción, ineficiencia, antidemocracia y destrucción de las instituciones, además de ser las constantes en el gobierno de López Obrador, se aderezan con la burla de quien vive una realidad alterna que ha construido bajo el lema de “el fin justifica los medios”, aunque ese fin ha significado desgracia y dolor para los mexicanos.

Es escandaloso ver como ante los abusos del poder y la obsesión de mantener el control electoral, se miente con tanta facilidad: a pesar de las justificaciones oficiales, todos hemos sido testigos del derroche de recursos en los actos, mítines, acarreos, espectaculares, bardas, medios, apariciones en revistas, entrevistas a modo, contratos a los cuates que dejan rastro del origen de los recursos, “de la no campaña electoral” de las llamadas corcholatas que sueñan con ser seleccionadas por el único elector que les importa.

“Nosotros no utilizamos el dinero del presupuesto público para apoyar a ningún candidato a ningún partido. No hay dedazo para nadie, y acerca de la publicidad, pues acá hemos dicho de que eso no sólo es indebido e ilegal sino resulta contraproducente… Alguien que se anuncia mucho hay que decirle ¿y quién pompo?, como decía mi paisano Chico Ché ¿quién pompo espectacular”, repite una y otra vez el presidente ¡Qué descaro!

¿Quién puede creer que en verdad López Obrador no sabe lo que han gastado los morenistas en posicionarse? ¿Y tampoco sabe nada del candidato verde? ¿López Obrador piensa que, si no respondemos ante estos hechos con la misma violencia que él utilizó como opositor, es porque le creemos o porque somos débiles ante sus abusos? Cualquiera que sea su percepción, se equivoca, nos queda clara su desfachatez.

El mandatario no tuvo empacho en montar el búnker de campaña de MORENA en Palacio Nacional y adelantar los tiempos en clara violación a la Constitución, pero eso sí, se dice sordo y ciego ante la tragedia que viven miles de familias que saben ya que, en México, no hay presidente, solo un hombre obsesionado con sus perversos fines, que arrincona su responsabilidad.

Quiere aparentar que él no meterá las manos en su designación y que no hay dedazo. Eso no lo creen ni los contendientes y a pesar de ello, sumisos aceptan las reglas de la imposición y lo hacen porque no les importa la democracia.

Por todo lo anterior, es de reconocer el gesto democrático de Santiago Creel al unirse a Xóchitl Gálvez, pues muestra una estatura política que fortalece a la oposición en su conjunto.

En lo personal, celebro que sean dos mujeres inteligentes, experimentadas y con trayectorias distintas pero propias, producto del esfuerzo y el trabajo, las que hayan llegado a la etapa final del proceso para elegir a la que nos representará en el Frente Amplio por México.

Mi respeto para Beatriz Paredes, con quien comparto el amor por nuestra patria chica, mi querida Tlaxcala, y mi respaldo absoluto a Xóchitl Gálvez, porque estoy convencida de que las circunstancias, su frescura y capacidad, son indispensables para el triunfo de la oposición el próximo año.

¡Enhorabuena para el Frente Amplio por México! Este mecanismo de participación electoral, en el que convergen partidos políticos y organizaciones ciudadanas, ha evidenciado los grandes retos que tenemos por delante y que debemos considerar para ajustar detalles en la campaña constitucional del 2024.

Cuando se anunciaron las reglas para participar en este Frente, advertimos al menos tres aspectos que debían atenderse:

1. La legalidad del proceso, que ha sido validado por la autoridad electoral.

2. El fortalecimiento de las estructuras partidistas que deben estar al cien por ciento de sus capacidades, porque enfrentaremos a una maquinaria de Estado que será capaz de todo por retener el poder e incluso arrebatarlo. Esta tarea sigue pendiente y de no atenderse, representa un enorme riesgo para el triunfo de la oposición el siguiente año.

3. Los resultados de diversas encuestas que colocan a Xóchitl Gálvez como la favorita, no pueden empañarse si no somos capaces de que esa simpatía se refleje en la urna, pues el valor del estudio demoscópico es el mismo que el valor de la consulta. De ahí la importancia de organizar y encauzar los esfuerzos ciudadanos y también a las militancias partidistas.

No podemos obviar que la construcción de este proyecto nos necesita a cada uno de nosotros, por lo que, de aquí al 03 de septiembre, nuestra tarea fundamental será promover la participación de todos aquellos que se inscribieron en la plataforma y que expresaron sus simpatías por otros aspirantes. Con responsabilidad, convicción y con enorme entusiasmo, promovamos el voto para Xóchitl.

Por ello, así como apelamos a la generosidad política de Santiago Creel para consolidar su liderazgo, hoy queremos decirle que cuenta con nosotros en su tarea de coordinar estos esfuerzos.

Somos panistas que queremos a nuestro partido y que anhelamos, para las nuevas generaciones y para México, un mejor Porvenir. ¡De frente a los retos del Frente!

