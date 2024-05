Ante un incendio forestal registrado en Valle de Bravo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se tiene un control del 60%, y acusó una campaña en contra de su gobierno.

En su conferencia mañanera de este lunes 6 de mayo en Palacio Nacional, López Obrador acusó “pura nota roja” en los medios de comunicación.

“Ayer, por cierto, ya estamos atendiendo lo del incendio de Valle de Bravo. Acudimos pronto, pero era toda una campaña. Lo primero que pedí fue que se protegiera a la población, me dijeron: ‘No, no hay problema, no hay riesgo de la población’. Y atender el incendio, seis hectáreas.

“Y ya tenemos, en la mañana había un control de acuerdo al informe del 60%, pero todo”, expresó López Obrador.

El incendio en la zona boscosa de Velo de Novia, en Avándaro, “debido a la topografía accidentada”, sigue pendiente de combate, según el último reporte de la Protectora de Bosques del Estado de México.

Mientras que la Secretaría de Seguridad del Estado de México reportó a las 21:00 horas de anoche que el incendio registrado en la localidad de Avándaro, en Valle de Bravo, derivado de las labores coordinadas con las instancias participantes, el fuego había “sido completamente sofocado”.

