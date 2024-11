Con el viento que apagaba las velas, volaba las banderas NB y aventaba las flores, decenas de personas no binarias clamaron justicia a un año de la muerte de le magistrade Ociel Baena Saucedo y su pareja sentimental, Dorian Nieves Herrera.

Reunides en la Estela de Luz de la Ciudad de México, junto a otras poblaciones LGBT+, organizaron una velada para honrar la memoria de le primer magistrade electoral de América Latina y para rechazar la versión de la Fiscalía de Aguascalientes sobre los fallecimientos.

“¡Crimen pasional, mentira Nacional!”, “ni une más” y “si Ociel viviera, con nosotres estuviera”, gritó al unísono “la furia no binaria”. Los aplausos, silencios, voguing y característicos abanicos de le magistrade también se hicieron presentes.

▶️ Personas comienzan a congregarse en la Estela de Luz para honrar a le magistrade Ociel Baena, en su primer aniversario luctuoso.



Johan Fernández, ahijade de Ociel Baena, señaló la poca convocatoria que tuvo esta velada y llamó a hacer más visibles a las poblaciones LGBT +.

A nombre de la familia de Baena, Fernández instó a dar visibilidad a la propuesta para que cada 13 de noviembre sea el día contra la violencia a las personas no binarias y así honrar a la memoria de le magistrade.

“Hay que unirnos porque allá afuera hay un montón de cosas, y si nos ven separades no podemos avanzar. El caso de Ociel le han dado carpetazo”, declaró.

“¡Y la que trascienda!”, expresó le ahijade de le magistrade.

Velada anual en memoria de le magistrade Ociel Baena. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Xchell, persona no binaria y promotora de derechos humanos, acusó que a 12 meses de la muerte de Ociel Baena y Dorian Nieves, hay dudas de las causas de las muertes.

“Solo por existir, por ser nosotras, nosotres, día a día seguimos saliendo con miedo a la calle (...) La Fiscalía de Aguascalientes mintió hace un año, nos dijo que el fallecimiento de Ociel Baena había sido producto de un crimen pasional, llenó a nuestras familias de mentiras y a nuestros hijos corazones de impotencia “, declaró.

Las personas no binarias hicieron el compromiso a recordar cada años a Ociel Baena como figura de las poblaciones LGBT+ y a seguir impulsando acciones para beneficio de las minorías.

Ante esta conmemoración, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), recordó “con respeto y gratitud a le Magistrade Ociel Baena, quien en vida fue una figura clave para dar visibilidad y reconocimiento a las personas no binarias en nuestro país”.

“A un año de su muerte, honramos su legado y su valiosa contribución a la lucha por los derechos humanos, que permanece como un ejemplo de valentía y compromiso en la defensa de la dignidad de las personas”, comentó el Consejo.

Destacó también su liderazgo y compromiso con la justicia y la igualdad: “Su vida y trabajo han inspirado a muchas personas y han ayudado a sensibilizar a la sociedad y a las instituciones sobre la importancia de reconocer la diversidad de identidades y expresiones de género en todos los espacios”.

Conapred reiteró su compromiso con la inclusión y la no discriminación, y en no promover una sociedad en la que todas las identidades sean respetadas y donde las personas no binarias puedan vivir libres de estigmas y violencias.

Velada anual en memoria de le magistrade Ociel Baena. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

