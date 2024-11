Este miércoles 13 de noviembre es el primer aniversario luctuoso de le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo y su pareja, Dorian Nieves Herrera, y entre su familia e integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ —quienes honran su legado— aún persisten dudas del peritaje final de la fiscalía de Aguascalientes.

Según el informe del fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, quien fuera le primer magistrade electoral de América Latina presentaba lesiones producidas por navajas que le propició su pareja sentimental; además, se determinó que no hay indicios de que una tercera persona hubiera estado en el lugar del crimen. De acuerdo con el reporte, Dorian se quitó la vida.

Ante esta versión, los familiares de Ociel Baena refirieron en entrevista con EL UNIVERSAL que “no están plenamente seguros”.

Le magistrade trabajó para los grupos históricamente vulnerados y tenía una visión a futuro sobre los derechos humanos. Foto: Especial

El señor Juan Baena, padre de Ociel, señaló que la fiscalía de Aguascalientes sostiene su versión y no hay otra línea de investigación, a 12 meses del hecho que puso en duda a las autoridades y cimbró a parte de la sociedad, principalmente de la diversidad sexual.

“Tenemos muchísimas dudas al respecto, pero la versión que ellos nos dan, basada en hechos científicos, de acuerdo con el peritaje que hicieron, nos inclinamos a dar poquito de credibilidad. No se ha abierto ninguna otra línea de investigación porque para la fiscalía no existe, no existen indicios para poder abrir otra línea”, comentó a El Gran Diario de México.

“Estamos resignados. A lo mejor no una aceptación completa en cuanto a los hechos, tenemos que creer a los científicos lo que nos hicieron ver. Pero luego nos queda la parte de tanta amenaza, tanta injuria, tanto estar en contra, tanta homofobia, estar en contra de lo que Ociel defendía, su manera de ser, su perspectiva de género e incluso las amenazas de muerte.

“Sí nos queda la duda porque fue una persona que nunca tuvo miedo de defender lo que él consideraba que era justo, que era necesario defender”, expresó sobre le magistrade, quien se identificaba como una persona no binaria.

Caracterizado por su singular personalidad, trabajó para los grupos históricamente vulnerados y con visión a futuro para los derechos humanos; Juan Baena recuerda a Ociel con muchas ambiciones para seguir escalando en la política mexicana “en puestos que lo llevaran a ser una persona más representativa”.

Destacó que su familia está orgullosa de que a Ociel se le siga recordando por su trabajo también como activista, con el que logró obtener la primera credencial de elector no binaria y el primer título de “maestre” en nuestro país.

“Lo que queremos, y nos sentiríamos demasiado orgullosos y satisfechos, es que las personas que quedan sigan recordando, no dejen caer lo que si bien no inició, sí empujó mucho para que fuera.

“Ojalá alguien cercano o con los que compartía estas ideas, las sigan llevando adelante”, dijo.

Comentó también que se han mantenido al margen de la familia de Dorian.

“Ojalá se siga recordando, no sólo por ser el primer aniversario luctuoso, ojalá se siga recordando a través de los principios que quería implementar, de su lucha por los grupos vulnerables”, añadió.

Por su lado, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero del Instituto Electoral de Coahuila y cercano a le magistrade, mencionó que —a un año del fallecimiento de Ociel Baena— “ha sido una situación compleja porque hasta la fecha no hay claridad de lo que sucedió”.

A 12 meses, destacó que las organizaciones de la sociedad civil han ido reconociendo el trabajo de Bena Saucedo en lo electoral y en los derechos de la diversidad sexual a partir de distintas acciones en todo el país, como la especialidad en democracia inclusiva que se abrió en memoria de le magistrade en abril pasado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral.

“De la exigencia de justicia, pasamos a la parte de restitución y de reparación de lo que fue la figura de Ociel Baena”, dijo el consejero electoral a esta casa editorial.

“El trabajo que hizo impactó mucho en las poblaciones LGBT de todo el país”, resaltó.

Recientemente, Rodríguez Fuentes redactó una iniciativa que se presentó ante el Congreso de Coahuila para declarar el 13 de noviembre como el día en contra de la violencia sobre las personas no binarias.

“Es una forma de ejercer memoria histórica sobre el suceso de Ociel, a un año, lo que nosotros queremos es que estas iniciativas se vayan replicando”, dijo al mencionar que hay interés de diputados y diputadas federales para llevar esta fecha a nivel nacional.

“No hemos bajado la guardia en la exigencia de justicia, esperamos que el asunto se resuelva y que haya una verdad, que nos digan qué fue lo que pasó, seguimos en esta lucha”, manifestó el consejero electoral y amigo de Jesús Ociel Baena Saucedo.