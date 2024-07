El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la violencia que se registra en algunas partes del país, como en Michoacán y Chiapas, complica el que médicos especialistas vayan a hospitales públicos.

En el informe quincenal del gabinete de salud presentado en su mañanera de este martes 2 de julio en Palacio Nacional, López Obrador indicó que en los recorridos que ha hecho por hospitales públicos ha encontrado que no hay médicos especialistas, como pediatras.

“Entonces, quedaron al final 80 hospitales y decía yo que en Yucatán visité tres, los que hay, y en los tres que visité no había pediatras.

"Y así, por ejemplo, en Guadalupe, Tepeyac, en Chiapas hay otro, en Benemérito de las Américas, allá en los límites con Guatemala, otro, en la Tierra Caliente, en Buenavista, Michoacán, hay otro. Y ahí por la violencia se complica aún más el que vayan los especialistas a los hospitales”, mencionó.

El Presidente manifestó que es responsabilidad del Estado garantizar a la población mexicano el derecho a la salud

Afirmó que su gobierno lleva tiempo trabajando para mejorar el sector salud y se cuenta con los recursos necesarios.

“No tenemos afortunadamente problemas financieros, tenemos los recursos que se requieren para dejar un buen sistema de salud, que es muy importante, porque la mayoría de la gente no tiene para curarse y cuando enfrenta una enfermedad y tiene que ir a un médico particular o a un hospital particular, aunque no le cobren mucho, de todas maneras le genera muchos problemas, sufre mucho la gente para poder pagar la atención médica.

“Entonces, es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la salud y es lo que estamos haciendo”, señaló.

