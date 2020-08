Videos de Pío López Obrador, estrategia de la derecha corrupta: Mario Delgado

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguro que los nuevos videos en los que aparece el extitular de Protección Civil, David León, entregándole dinero en efectivo al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, forman parte de una estrategia de la derecha corrupta para tratar de confundir al pueblo de México.

En conferencia de prensa desde Tabasco, Mario Delgado aseguró que una cosa es la denuncia que ha hecho el extitular de Pemex, Emilio Lozoya, los sobornos, los moches en la Cámara de Diputados, las acusaciones directas contra los expresidentes, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, los ex gobernadores millonarios y pidió no confundir como pretende la derecha y se manifestó a favor de que el nuevo video sea investigado para deslindar responsabilidad.

“Entonces no confundir, como pretende la derecha corrupta, para decir todos son iguales. No, no somos iguales a ellos. Ya se ha anunciado también que ese caso va a ser investigado, pero sí hay que diferenciar entre los cañonazos, los sobornos, la corrupción institucionalizada que hubo con el PRIAN, y una aportación ciudadana, voluntaria. Es muy diferente”, opinó Mario Delgado.

En su primera gira después de anunciar que sí buscara la dirigencia nacional de Morena con una elección por encuesta, Mario Delgado adelantó que la primera reforma que van a aprobar los diputados federales a partir del próximo 1 de septiembre es la eliminación de fuero del Presidente de la República.

“La primera reforma que vamos a aprobar en el siguiente periodo de sesiones es la eliminación al fuero del presidente de la República, porque tenemos un Presidente honesto, demócrata y que va a eliminar este manto protector que había sobre el presidente. Se va a terminar con la figura del presidente intocable, del presidente imperial. Nuestro Presidente quiere que el Presidente de la República pueda ser juzgado por cualquier delito, como cualquier ciudadano común y corriente. Se van a acabar esos privilegios, y otra cosa es un video donde se está haciendo una aportación ciudadana a la construcción del Movimiento”, dijo Mario Delgado.

Lee más: Pío, el hermano menor de AMLO y operador polémico

Declaró que él, así como muchos millones de mexicanos aportaron, de alguna manera, su esfuerzo, fotocopias, botellas de agua, gasolina para la construcción del movimiento, y evidentemente no estamos hablando de recursos públicos, sino el esfuerzo individual de personas que quisieron contribuir, como lo hicimos muchos de los que estamos aquí, en su momento.

Sobre los consejeros electorales que piden abrir una investigación al presidente, López Obrador, Mario Delgado los calificó como un “grupo de ciegos” que no vieron el financiamiento de Monex y se les pasó de noche los sobornos de Odebrecht.

“Esos exconsejeros son de ese grupo de ciegos que no vieron el financiamiento del caso Monex en la campaña de Enrique Peña Nieto y que les pasó de noche también el tema de ODEBRECHT. Entonces, yo creo que deberían mirarse primero al espejo de que lo que ellos no hicieron, y no tratar de confundir a la gente, porque no estamos en un caso igual. Estamos…lo que vemos exhibidos es la aportación de un ciudadano al movimiento, como se hizo por muchos de nosotros en distintos momentos y ocasiones con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con gasolina, con agua, con fotocopias, con distribución de volantes”, agregó Mario Delgado.

Lee más: AMLO pide a Loret que presente ante FGR videos donde su hermano recibe dinero

Aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación se construyó con el esfuerzo de millones de mexicanos y en éste gobierno prevalecerá la ley y ya se ha anunciado que ese caso va a ser investigado.

- ¿Ustedes están a favor de que se investigue?

Claro. Así es, que se investigue para deslindar responsabilidades si hay algo que perseguir. Pero nada más, sí, no tratar de confundir a la gente.

maot