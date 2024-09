Patricia Armendáriz, diputada de Morena, confrontó a los manifestantes que están en contra de la reforma judicial y que bloquearon los accesos de la Cámara de Diputados para impedir que se discuta la reforma.

A través de sus redes sociales, la exparticipante de Shark Tank México compartió un video en el que señaló el comportamiento de “los representantes del Poder Judicial” para impedirles congregar en un edificio alterno para debatir la reforma al Poder Judicial.

“Esto es ilegal y una provocación que solo exhibe el nivel del poder judicial que tenemos y que hay que cambiar urgentemente por el bien de México. Al final empezaron a golpear a compañeros y tuvimos que retirarnos”, acusó la diputada Armendáriz.

“¿Es orden de quién? ¿Usted cómo se llama? ¿Cuál es su nombre y su posición señor? Yo soy Patricia Armendáriz, diputada federal. ¿Y usted quién es?”, se escucha decir a la legisladora.

“Traicionera de la nación”, le respondió un manifestante.

Lee también Reforma judicial en el pleno de Diputados; sigue minuto a minuto el debate en medio de protestas y paros

En otro video la diputada Patricia Armendáriz reclama que las personas inconformes “no tienen derecho de bloquear la entrada de un recinto público”.

“Díganme con qué derecho y con qué legalidad pueden estar bloqueando”, dijo al preguntarles a los manifestantes sus cargos y por qué están en contra de la reforma judicial.

“Lo mandaron a obstruir esto. Lo mandaron aquí de guarura (...) Lo que están haciendo es ilegal”, dijo luego de que un inconforme expresó no saber por qué está en contra de la reforma judicial.

“¡Señores, ustedes son porros. No nos representan, ustedes a mí no me representan, me da vergüenza que ustedes se estén manifestando de esa manera al Poder Judicial, vergüenza!”, les dijo.

Lee también Salvador García Soto.- La Corte en paro y los ministros confrontados