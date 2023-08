Vicente Fox Quesada, expresidente de México, compartió este domingo un video en Twitter de una supuesta inundación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), acompañado de una ataque hacia esta obra realizada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

"NUESTRO DINERO A LA CALLE HUNDIDO EN AGUA !!", escribió el exmandatario en redes sociales, esto junto al material donde se aprecian aviones rodeados por una abundante cantidad de agua.

Asimismo, en el clip aparecen textos irónicos como: "Bienvenidos a Oaxtepec... perdón, el AIFA", y "Ahí tienen el aeropuerto 'más moderno de Latinoamérica'".

NUESTRO DINERO A LA CALLE HUNDIDO EN AGUA !! pic.twitter.com/gQR2C6V4BI — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 27, 2023

Sin embargo, varios tuiteros notaron que las imágenes compartidas por Fox no corresponden al AIFA, sino a otra terminal aérea ubicada en Alemania.

"Pésimo de su parte que antes de compartir este video no haya tenido el más mínimo interés de ver si era real o no, ese no es el AIFA", y "JAJA es un aeropuerto de Alemania!", son solo algunos ejemplos.

Como publicó EL UNIVERSAL hace una semana, con información de AFP, el material subido por Vicente Fox corresponde al aeropuerto de Frankfurt, que es el más transitado de Alemania y un importante núcleo de conexiones en Europa.

Según reportaron entonces las autoridades alemanas, unas lluvias intensas provocaron que se acumularan grandes cantidades de agua sobre la pista, lo que provocó cancelaciones de decenas de vuelos.

Hasta el momento, el tuit de Vicente Fox Quesada acumula más de 180 mil vistas y 2 mil 600 reacciones.

