El actor Eugenio Derbez respondió este viernes al empresario Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, sobre la polémica desatada luego que el comediante declarara que la televisora lo tiene vetado debido sus críticas al Tren Maya, lo cual negó más temprano el directivo.

“¡Óigame no! “¡Mejor Paty Chapoy me recibió en su programa”, escribió Derbez en su cuenta de Twitter al señalar a Azcárraga que nadie de Televisa Espectáculos cubrió el estreno de su más reciente película, The Valet, pese a haber sido invitados.

Azcárraga negó más temprano, también vía Twitter, que el comediante esté vetado en Televisa.

"Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee", señaló.

Durante una entrevista radiofónica con Javier Poza, el comediante dijo que comenzó a darse cuenta de que en Televisa lo tenían vetado cuando por la entrega del Oscar, donde ganó la cinta "CODA" en la que participa, le cancelaron dos entrevistas media hora antes de hacerlas.

Azcárraga mostró a Derbez una entrevista que le hizo la conductora y periodista Paola Rojas en un espacio informativo de Televisa para indicarle que no existía tal veto.

El actor dijo que después de esa entrevista del 30 de marzo lo vetaron.

“Mira, como diría el Lonje Moco: “te voy a contar la verdadera y horrible historia de la entrevista con Paola Rojas… ¡fue horrible, fue horrible.

Después de esa entrevista el 30 de marzo sobre el Tren Maya ¡Fue justamente cuando me vetaron!”, comentó con las frases de algunos de sus personajes que lo hicieron famoso.



