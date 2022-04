Ven preocupante cambios de SEP en grados escolares

Es desesperante que la Secretaría de Educación Pública (SEP) esté discutiendo en estos momentos el cambio de grados escolares por fases educativas, cuando se tiene una emergencia en el sector, dice Marco Fernández Martínez, coordinador de Anticorrupción y Educación de la organización civil México Evalúa.

“Tenemos una emergencia educativa mayúscula derivada de la pandemia y las autoridades han sido negligentes para atenderla. No han querido dar cuenta del impacto en los aprendizajes ni de la brutal deserción escolar”, expone Fernández Martínez. Considera que no tiene por qué discutirse, en estos momentos, “algo que no tiene pies ni cabeza. ¿Cómo va a hacer Educación Pública para compactar a los estudiantes de acuerdo con los avances de aprendizaje?”.

Señala que el Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana, elaborado por esa dependencia, propone la implementación de fases educativas, aunque no explica cómo se llevará a cabo “y eso es básico para reconocer los grados distintos de aprendizaje, de tal manera que se pueda reacomodar a los estudiantes en fases”.

Marco Fernández expresa que la implementación de fases educativas es “una ocurrencia”, y asegura que la SEP no hará ninguna prueba piloto para implementarlas, “porque ya se les vino el tiempo encima”.

Agrega que existen “muchos vacíos y dudas sobre cómo operarán las fases educativas y las ironías de tener estos huecos y estar discutiendo esto, cuando tienes una verdadera emergencia educativa que es ignorada por la secretaría. Estamos en el hoyo del súper hoyo”.

En el Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana se establece que desaparecerán los grados escolares en educación básica y serán sustituidos por seis fases de aprendizaje, indica el coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa.

De acuerdo con ese documento, la fase 1 está comprendida por la educación inicial impartida de 0 a tres años de edad; la etapa 2, la integrarán los tres años de preescolar; la 3, primero y segundo de primaria; 4, tercero y cuarto; 5, quinto y sexto, mientras que la fase 6 estará compuesta por los tres años de secundaria.

Se explica que la fase 1 tendrá una duración de un año; la 2, tres; la 3, 4 y 5, dos años cada una, en tanto que la etapa 6, durará tres años.