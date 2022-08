Ven posibilidad de anular elección interna de Morena

Ante los señalamientos de irregularidades en la votación para la renovación interna de Morena, su dirigente, Mario Delgado, aseguró que se investigarán los hechos y se podría llegar hasta la nulidad de las votaciones.

En un mensaje, Delgado Carrillo acusó a “personas ajenas del movimiento” de provocar incidentes durante la jornada, donde en 11 casos se tuvo que cancelar el proceso.

“En aquellos lugares donde se hayan detectado irregularidades, vamos a investigar y se puede llegar hasta a anular las votaciones en esos distritos. Vamos a seguir trabajando para tener un partido más fuerte, unido y movilizado que garantice que siga adelante la Cuarta Transformación”, manifestó el líder en Naucalpan, Estado de México.

Por su parte, militantes fundadores de Morena adelantaron a EL UNIVERSAL que pedirán la anulación de las votaciones para renovar el Congreso Nacional del partido, ante las irregularidades denunciadas en la jornada, que calificaron como la “olimpiada del fraude” y con características del “viejo régimen”.

Alejandro Rojas Díaz-Durán, militante fundador de Morena adelantó que acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras señalar que los órganos internos del partido no actuarán para sancionar estas prácticas.

“Tiene que ser anulado el Congreso Nacional. Ya con todo lo que está ocurriendo, todo el mundo está viendo el acarreo descarado, la compra del voto, despensas, la utilización de beneficiarios de los programas emblema como adultos mayores, discapacitados, madres solteras. Todo esto son las prácticas del viejo régimen político”, señaló.

Con respecto a los órganos internos del partido que deberán revisar las denuncias, comentó que “están dejando hacer y pasar todo, están impávidos, completamente cooptados y no harán nada. Seguramente Mario Delgado y Citlalli Hernández van a salir diciendo que fue un ejercicio democrático, no es cierto”.

El dirigente del Ala Democrática cuestionó que Morena busque reemplazar al Instituto Nacional Electoral (INE), mientras que en sus procesos internos impera “la ley de la selva”.

“Es vergonzoso que estén ‘bejaranizando’ a Morena, son las prácticas de Bejarano. Eso va a tener un impacto muy negativo en el proceso electoral de 2024”, alertó el también consejero político de Ricardo Monreal.

Por su parte, Gibrán Ramírez, también fundador del movimiento, señaló que al menos 60 personas “rasuradas” de las listas de aspirantes también impugnarán la elección ante el TEPJF, aunque expuso la posibilidad de un pacto con el órgano jurisdiccional para que no procedan estas quejas.

“No soy ingenuo. Yo creo que Mario Delgado, incluso el gobierno de México tiene un acuerdo con el Tribunal Electoral para dejar que este proceso transite con todas sus irregularidades”.

Una posibilidad, apuntó, es que se anule más de 20% de los distritos electorales, debido a que en varios sitios la elección reventó por quema de urnas y diversos disturbios.

“Ha sido una competencia de quién defrauda más: el acarreo, la competencia, la compra del voto, son causales suficientes para que se anule y lo vamos a pelear jurídicamente”, subrayó.

A su vez, Ramírez Reyes explicó que de acuerdo con los estatutos, debía haber un corte del padrón previo a la elección interna, para saber quiénes forman parte del movimiento y, por tanto, pueden participar en la toma de decisiones.

“Algunos compañeros me han compartido que en algunos estados, presidentes municipales de oposición han mandado a sus simpatizantes a elegir consejeros estatales de Morena”, indicó.

En tanto, el presidente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego, indicó que durante las elecciones del sábado en la capital del país se detectaron viejas prácticas del pasado, las cuales fueron hechas por “vivales” que quieren entrar al partido, por lo que es probable, dijo, que algunas casillas sean anuladas.

“No lo sé, no quisiera dar mi punto de vista porque podría ser parcial, pero es probable, tal vez sí [se anulen casillas y distritos], no puedo responder a tu pregunta con precisión porque todavía no tenemos todos los datos”, apuntó.

Sin embargo, acotó que “de ninguna manera podemos tampoco, creo yo, dejar de tomar en cuenta que participaron miles y miles de ciudadanos de corazón, que no fueron acarreados y llevados a la fuerza, por eso decimos que lo primero que debemos de tratar es evitar a los mapaches”.