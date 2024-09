Vecinos y comerciantes de la colonia aledaña a la Cámara de Diputados solicitaron a las autoridades que retiren el bloqueo que mantienen los trabajadores del Poder Judicial, desde el pasado 3 de septiembre, porque han afectado su economía y su vida cotidiana.

Los vecinos dijeron que se sienten secuestrados porque les impiden el paso a sus hogares y hasta el paso de las ambulancias; y los comerciantes refirieron que han tenido pérdidas en ventas y materias primas, hasta en 90%.

"Las ambulancias no entran, no ha entrado el gas, no ha entrado la basura, no ha entrado nada, lo que queremos es que ya den acceso a la Cámara y podamos volver a trabajar, muchas familias dependen de aquí, queremos que ya se vayan, ya está la reforma judicial, ¿qué más pelean? Si no traes credencial de elector, no entras, es un secuestro literalmente, lo que queremos es que ya se vayan", expresó Marcela Mena, vecina con un negocio afuera de la Cámara Baja.

Lee también Aplanadora aprueba reforma judicial, con traición de Yunes

Los dueños de fondas, tiendas y puestos de comida señalaron que con otras manifestaciones no habían tenido pérdidas, pero los trabajadores del Poder Judicial no les consumen porque sus alimentos los piden por medio de aplicaciones.

Lo que ha ocasionado que no tengan ingresos para pagar sueldos y renta, o para volver a invertir.

"Se nos echó a perder nuestra materia prima desde la semana pasada, porque esta manifestación ni siquiera nos dieron oportunidad de pasar a desocupar nuestros refrigeradores. Ni siquiera tenemos para invertir, las personas que se están manifestando aquí no consumen, tenemos que pagar rentas, tenemos que pagar sueldo y no está saliendo", dijo Paola Cruz, comerciante de la colonia 10 de mayo.

Lee también No existe fundamento legal para impugnar la reforma judicial, asegura AMLO

Otro comerciante dijo: "somos aproximadamente 200 comercios, el día por comercio es de 5 a 8 mil pesos. De cada comercio dependen en promedio cinco personas, estamos hablando de aproximadamente de mil personas que están sin ningún ingreso".

"La reforma ya está aprobada, no se justifica el paro, porque, finalmente, ¿a quién están dañando, al gobierno que está en turno? No, están dañando al propio pueblo", cuestionó Irma Martínez, vecina de la colonia.





















maot