Tras su encuentro este miércoles en Palacio Nacional con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien encabezó a una delegación de alto nivel con la que se habló de migración y cooperación para el desarrollo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció “reuniones periódicas”.

“Vamos a tener reuniones periódicas, ya se formaron los equipos”, mencionó al indicar que funcionarios de México irán a Washington.

En su conferencia mañanera de este jueves 28 de diciembre en Palacio Nacional, López Obrador contó que Joe Bide, presidente de Estados Unidos, pidió hablar con él por el número de migrantes “que no se había visto”, como 10 mil o 12 mil diarios, en la frontera norte.

“Yo le propuse que vinieran los secretarios de Estado, el secretario Blinken, el secretario Mayorkas, la señora Elizabeth (Sherwood-Randall), que son los tres más importantes en estos casos y en otros, y que de manera directa tratáramos estos asuntos”, refirió López Obrador.

Reiteró que es muy buena la relación con Joe Biden, quien entiende que la migración “es un fenómeno que tiene que ver con la pobreza, es un problema social y no se resuelve nada más con medidas coercitivas”.

“Es el primer presidente que no hace muro, que no está pensando en eso porque eso es publicidad, eso no resuelve el problema, es propaganda, realmente. Todos han hecho muros como manda”, repitió.

También mencionó que en 2024 tendrá diversos encuentros con mandatarios de América.

