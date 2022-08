Los dirigentes de Va por México, reiteraron que las reformas constitucionales de Morena, particularmente la electoral y a la Guardia Nacional impulsadas por el Ejecutivo Federal, "no pasarán".

En conferencia de prensa, reiteraron que la alianza "está más fuerte que nunca".

"No puede usar a las instituciones del Estado para acallar, para perseguir, para amedrentar los opositores, aquí están los opositores y aquí seguiremos para evitar la destrucción del INE y para evitar la militarización del país, que es el paso que falta para instaurar una dictadura", aseveró Marko Cortés, dirigente nacional del PAN.

Jesús Zambrano sostuvo que no avalarán una reforma electoral "que destruye al INE", y denunció al gobierno de aliarse con el crimen organizado para ganar elecciones.

"Este es un gobierno que persigue a los opositores políticos, al mismo tiempo que es cobarde y protector de la delincuencia, que incluso se alía con ellos para ganar elecciones como se vio recientemente. Por eso la alianza se mantiene firme y sus reformas no pasarán", declaró.

En tanto, el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseveró que en Va por México están dispuesto "hasta a dar la vida" para defender a las instituciones.

"Primero nos tendrán que matar antes de callarnos, no nos van a callar, vamos a levantar la voz y señalar lo que ocurre en el país, no solo aquí sino a nivel internacional. En un régimen democrático se escucha a todos, hoy está claro que Morena es un desastre, no tienen respuestas para resolver los problemas del país, y no permitiremos que lo sigan destruyendo con sus reformas regresivas", concluyó.

