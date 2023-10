Zona arqueológica de Uxmal, Yuc.- El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que las obras que se están construyendo en el sureste, entre ellas, el Tren Maya, darán vida a la región del sureste mexicano por un periodo de entre 50 y hasta 100 años.

En la zona arqueológica de Uxmal en donde encabezó el acto "La profundidad histórica y cultural de la gran nación Maya", el Mandatario federal aseguró que el primer trimestre de este año el norte del país creció al 2% mientras que el sur alcanzó 6%, algo que, destacó. nunca había sucedido.

Lee también Ante la gobernadora Mara Lezama, Sedena anuncia que blindará toda la ruta del Tren Maya con 3 mil 200 elementos

"El Tren nos va a ayudar a reactivar la economía, que haya empleo, que haya bienestar y de esto puede vivir mucho tiempo la gente, las nuevas generaciones, porque sí va a continuar y debe continuar la agricultura, la apicultura, la pesca, las artesanías, todo y la actividad petrolera que todavía va a tener demanda, en el mundo, el petróleo, pera ya nada más 20 o 30 años. Pero esto que estamos haciendo es para 50, medio siglo, un siglo. Esto le va a dar vida al sureste”.

Acompañado por el gobernador Mauricio Vila (PAN), por el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional (Sedena) y por Diego Prieto, titular del INAH, el presidente López Obrador informó a los arqueólogos y restauradores que trabajan en las obras del Tren Maya que mantendrán su contrato vigente al menos hasta septiembre de 2024, pero prometió que buscará ampliarlo a diciembre de ese año.

Lee también AMLO: la 4T ya no tiene marcha atrás y los corruptos no van a regresar

"Por eso es importante lo que se está haciendo, felicito a todos los que están trabajando en conservación. Me gusta 'restauración', no me gusta mucho la palabra 'conservación', pero sí se entiende que es acotado, nada más para el trabajo arqueológico", bromeó el Mandatario federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

tjm/rcr