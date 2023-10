El Frente Cívico Chilango y diputados locales y federales del PAN dieron su “Contra Informe de Gobierno” a las afueras del Congreso de la Ciudad de México, donde este 6 de octubre acudirá el jefe de Gobierno, Martí Batres, a rendir un mensaje con motivo del V Informe de Gobierno.

Los panistas centraron su posicionamiento en contra de la reelección de Ernestina Godoy como fiscal capitalina.

Explicaron que, en complicidad con Claudia Sheinbaum y ahora, con Martí Batres, varios casos de impacto se encuentran sin justicia, contrario a lo que sucede con políticos opositores que son víctima de una “persecución judicial” desde la Cuarta Transformación.

Celebraron que en un año Morena y Martí Batres se irán, por lo que es necesario, dijeron, que la ciudadanía participe en verdaderos procesos democráticos como el que promueve el Frente Cívico Chilango.

En este acto, la oposición dio cuenta del presupuesto que Morena le ha destinado a rubros como buscar personas, atender a la población que sufre alguna discapacidad y la atención a víctimas.

Añadieron que, en estos cinco años de gobierno de la 4T en la capital, han ocurrido dos mil 792 delitos que atentan contra la vida, siete mil 699 violaciones, 15 mil 767 abusos sexuales, cuatro mil 915 acosos sexuales, cuatro mil 400 desapariciones de personas, 16 mil 800 despojos y 70 mil 543 fraudes.

Indicaron que esta “es la Ciudad de la impunidad y es la Ciudad que destruyó Morena con Claudia Sheinbaum”, donde nunca hubo atención directa a los problemas y únicamente la “exjefa de Gobierno se dedicó a saquear las arcas públicas para su proyecto político - personal del 2024”.

PAN y circo

Como respuesta, el Grupo Parlamentario de Morena precisó que este “contra Informe de Gobierno” fue un circo.

“Vemos a los conservadores del Frente nerviosos y desesperados porque sus candidatos no prenden. No causan la mínima simpatía y ya sienten su derrota. Convierten un supuesto ‘contra informe’ en un insípido acto de campaña electoral, pues con desesperación quieren ganar alguna visibilidad, porque credibilidad no tienen”

Insistieron en que el Frente de derecha no levanta, no concita ningún interés en la ciudadanía, están perdidos y sin brújula.

“Se les nota angustiados y recurren a la descalificación, a la ofensa y al insulto fácil. Denominan ‘contra informe’ a un circo de campaña, pues en dicho evento no aluden ni refieren una sola línea sobre los datos, contenido y referencias del informe de gobierno. No lo conocen, no lo han leído y sólo les importa la politización burda de los actos de gobierno”.

Subrayaron que los panistas dicen hablar del ‘contra informe’, pero se centran en la fiscal Ernestina Godoy porque destacados cuadros del PAN tienen serios problemas con la justicia; se ocupan de Claudia Sheinbaum porque les lleva 30 puntos de ventaja, como reveló la encuesta de EL UNIVERSAL.

“Dicen hablar de corrupción y no mencionan media palabra respecto de la corrupción del cártel inmobiliario. Convocamos al Frente de derecha a un debate serio, responsable e informado, pues con simplificaciones y diatribas no demuestran estar a la altura de lo que la ciudadanía espera de las representaciones populares”, sostuvieron.

