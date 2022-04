El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ha llegado ninguna notificación sobre la decisión de un juzgado en Mérida, Yucatán, de conceder la suspensión provisional del Tramo 5 Sur del Tren Maya por presuntos daños ambientales, pero afirmó que la esperará para buscar la forma de defenderse legalmente, aunque acusó que hay una campaña contra esta obra con propósitos políticos, financiada por organismos internacionales y empresarios mexicanos.

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal señaló que estos organismos utilizan a pseudoambientalistas sin convicciones y sin escrúpulos morales de ninguna índole.

“Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata, solo lo que ya que es dominio publico, hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña en contra el Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos.

“Y están utilizando a pseudoambientalistas, puede ser que haya gente preocupada, por el medio ambiente, pero por lo general se trata de gente sin convicciones sin escrúpulos morales de ninguna índole (…) Vamos esperar que es lo qué están ahora reclamando y buscar la forma de defendernos legalmente”, dijo.

Por daños, frenan cosntrucción del Tramo 5 del Tren Maya

El lunes, ante el “peligro inminente” de que se provoquen daños irreversibles a cavernas, cenotes y ríos subterráneos, debido a la ausencia de estudios y autorizaciones ambientales, y ponderando el principio precautorio que mandata la ley, un juzgado radicado en Mérida concedió la suspensión provisional del Tramo 5 Sur del megaproyecto Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum.

Con ello, el Juzgado 1 ordenó se “suspenda o paralice” cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo 5 Sur, “de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material”.

Esta medida cautelar provisional surtirá efectos hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva, se lee en el incidente dictado por el juez y consultado por EL UNIVERSAL.

AMLO cuestiona dónde estaban los ambientalistas en construcción de Xcaret

En Palacio Nacional, el mandatario federal reclamó que estos ambientalistas y los jueces no se hayan manifestando por las afectaciones que hubo en la construcción del Parque Xcaret.

El presidente López Obrador reiteró que la magna obra ferroviaria no afecta cenotes y afirmó que se cuenta con el respaldo de campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios.

“Este es un asunto de tipo político, ¿Por qué los ambientalistas no se pronunciaron por Xcaret que hicieron ríos o desviaron ríos subterráneos? Eso en el Tramo 5, pero en Valladolid excavaron para unir cenotes y cómo es que los ambientalista nunca se dieron cuenta o el juez de Merida, ¿Dónde andaban? ¿No lo supo? No es su obligación, porque él ve solo escritos.

“Pues es todo lo que tiene que ir cambiando, porque un juez lo que tiene que procurar es la justicia, para eso está en un Distrito, para hacer justicia. Es como la Corte, es Suprema Corte de Justicia de la Nación, no la Suprema Corte del Derecho o de lo Chueco, entonces hay que ver de qué se trata”, dijo.

jabf