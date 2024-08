Este jueves en redes sociales circularon videos que exponen un conflicto entre el cónsul adscrito de Shanghái, Leopoldo Michel y trabajadores del Consulado de México en Shanghái, incluyendo a Miguel Ángel Isidro Rodríguez, cónsul general. En el video se observa que el problema escaló al grado de insultos y groserías por parte del cónsul adscrito, ¿pero a qué se debió el conflicto?

En entrevista para EL UNIVERSAL el cónsul adscrito explicó que la persona con quien inicia la discusión es un "abnegado" administrativo encargado de las VISAS, que se maneja de manera autónoma. Afirmó que al cónsul adscrito anterior lo ignoraba, hasta su llegada, "yo no se lo permití", dijo.

Explicó que en un inicio acataba sus órdenes, hasta la llegada del cónsul general Isidro Rodríguez, el administrativo empezó a ignorarlo -debido a que Leopoldo Michel le había levantado una demanda- y le dijo que todo lo trataría con el cónsul general.

Señaló que el conflicto derivó de que el administrativo le negó la VISA a un joven de 18 años que tenía una admisión para la universidad, por lo que pidió que se revisara de nuevo la petición, pero recibió una negativa, debido a que la instrucción provino de él, según su versión.

"Se la mandaron hasta noviembre (la revisión) y el muchacho tenía que estar el 16 de agosto en México, ese fue el motivo del reclamo", aseveró.

"Esta no es una situación nueva, es una situación que viene desde diciembre del 2023", afirmó Leopoldo Michel.

Michel Díaz explicó que, previo a la toma de posesión en octubre del 2023 de Miguel Ángel Isidro como cónsul general, él era el encargado del Consulado de México en Shanghái; sin embargo, 15 días después de la toma empezaron los choques sobre la conducción de la oficina, declaró.

El cónsul adscrito detalló que el cónsul Miguel Ángel Isidro empezó con los reclamos, "de que no le avisaba las cosas, me acusó de ocultarle información.

"Empezamos a tener diferencias importantes que reflejan dos estilos de conducir una oficina, la formación de ambos es distinta (...) yo tengo 40 años de servicio, llevó 20 años adentro (de México) y 20 años fuera", dijo

El cónsul adscrito explicó que uno de los problemas es que Isidro Rodríguez resiente que no sabe nada de China, pues trata de imponer su autoridad diciendo que él es embajador y Michel Díaz ministro y por eso debe obedecerlo. Argumentó que tiene más años de experiencia y mucho tiempo desde su llegada a China, aunado a diferentes cargos.

"Yo llegué hace 37 años, y como fue mi primer puesto he seguido la evolución del país. (..) eso lo parece resentir mucho", declaró.

Manifestó que desde diciembre ya había tenido una platica respecto a la situación "somos como el agua y el aceite". Explicó que el cónsul general tiene una visión más patrimonialista mientras que él tiene una visión más moderna del uso de los recursos.

"Él cree que la residencia, los coches del Consulado y los empleados son suyos (...) en mi concepción es totalmente lo contrario, son cosas del Gobierno Mexicano y se deben tomar como tal (...) no es el rancho de nadie para que disponga de manera absoluta de los bienes y el personal", aseveró.

Dijo que en sus vacaciones a México pidió un cambio debido a el tiempo y la experiencia aunado a su retiro próximo, sin embargo, declaró que el cónsul Isidro "apoyó" el cambio y hasta él mismo lo pidió, pero por "mala leche" y basado en temas personales.

Manifestó que lo que se ve en el video era algo que ya esperaba, pues se veía venir desde antes, a causa de que el conflicto lejos de acabar se había agudizado.

Cuando el embajador de México en China acudió al Consulado y se enteró del conflicto entre el cónsul adscrito y el cónsul general, trató de conciliar la situación, sin embargo, explicó que Isidro Rodríguez no respeto el trato y continúo hostilizándolo..."eso es acoso laboral", dijo.

Expuso que con el fin de no pelearse no levantó actas en contra del cónsul general debido a que su jubilación estaba próxima, pero no era algo mutuo pues Isidro Rodríguez se la pasó reportando todo lo que hacía "hasta que le sacaba la lengua...en lo que se ha dedicado en sus 8 - 9 meses que tiene ya en Shanghái era a hacer reportes sobre mí, no sobre el trabajo del Consulado".

