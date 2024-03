Aunque dijo que no podía hablar del reto que le lanzó Xóchitl Gálvez, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a Pemex a que informe sobre las emisiones contaminantes que emite la refinería de Cadereyta, Nuevo León.

“Le he pedido al director de Pemex que informe. Para que no los manipulen, se les van a presentar todos los datos sobre las emisiones que produce la refinería de Cadereyta”.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador aseguró que las emisiones de Cadereyta no están fuera de norma, sino por debajo, pero hay otras plantas que son las que contaminan.

“No se vale que por el conservadurismo… no quieran a Pemex”.

Ayer el presidente López Obrador se enfrascó en un debate con los aspirantes presidenciales de oposición Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maynez (MC) por el sistema de refinación.

“Ah, no… leí lo que dijo el presidente municipal de Cadereyta y me llamó la atención, después me enteré, pero no mencionó a nadie, no digo personas”.

Gálvez lo retó a dar a conocer cuánto dinero se ha perdido con Pemex y cuánto contamina la planta de Cadereyta.

En ese contexto, el Jefe del Ejecutivo aseguró que en abril próximo la nueva refinería de Dos Bocas comenzará con su producción.

López Obrador acusó que el INE y el TEPJF no quieren que hable “de nada”.

“Ya ahora estoy viendo que el INE y el Trife, no me han notificado, pero no quieren que yo casi no hable de nada”, dijo.