Campeche, Camp.— El candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, se mantuvo en su propuesta de cerrar las refinerías que utilizan combustibles fósiles como las de Cadereyta y Tula, tras apuntar que el expresidente Lázaro Cárdenas, ídolo del presidente Andrés Manuel López Obrador, estaría de acuerdo con él en que las energías renovables son las más convenientes para un futuro sustentable en México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Álvarez Máynez dijo: “Lázaro Cárdenas entendería que la soberanía del siglo XXI es la energía solar, las energías renovables, que son las que demandan las nuevas generaciones que son las más baratas, las que no contaminan y México tiene más riquezas de ese tipo”.

En su cuenta de X, Jorge Álvarez Máynez también polemizó con el Titular del Ejecutivo federal y resaltó que si Lázaro Cárdenas viviera no estaría pensando en ideas de hace un siglo, como el combustóleo, sino en el futuro de México.

“Y entendería que nuestra riqueza está en el sol, el viento y el agua, no en el combustóleo. Atte: ‘una persona’ que ya fijó el primer gran tema de la campaña presidencial”.

Álvarez Máynez se quejó de que el Presidente se haya referido a él como “una persona”, pues presumió que ya fijó el primer gran tema de la campaña presidencial.

Durante su gira proselitista por esta entidad, aseguró que el empleo de energías más baratas y que no contaminan, también podría enriquecer a México, pues está lleno de recursos naturales que no han sido aprovechados con fines energéticos. Asimismo, el contendiente presidencial de MC declaró que, ante la falta de agenda, Xóchitl Gálvez está tomando ideas de uno de los tres ejes de su proyecto de nación para ya no proponer “ocurrencias”.

En ese sentido, abundó en que Movimiento Ciudadano está imponiendo agenda a las candidatas presidenciales: “Está bien que haya consenso. Estamos fijando la agenda de la campaña.

“Ante la ausencia de propuestas, nosotros estamos irrumpiendo con planteamientos, no solamente ese, el tema de la prosperidad, algunos temas que hemos estado retomando como la academia de policías que planteamos ya se cambió, ya [Xóchitl Gálvez] no está hablando de la carcelota porque le ha ido muy mal… pero está muy bien que impongamos la agenda, que impongamos las causas que van a hacer un México de bien”, expresó tras su llegada al evento en Puerta de Tierra.

Desde que ejercía labor legislativa en la bancada naranja, Álvarez Máynez apostó por las energías renovables, en contra de las contaminantes, al considerar que además de ser amigables con el medio ambiente son baratas.

En febrero pasado, en calidad de coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de ley para someter a consulta popular el cierre de la refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa en Cadereyta, Nuevo León, ya que libera “veneno que están respirando las niñas y los niños de aquel estado”.