La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez Ruiz, reiteró su intención de cerrar las refinerías de Cadereyta y Madero para proteger la salud y vidas de los habitantes de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, y se enfrentó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó cerrar las plantas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Después de que el Mandatario federal dijo que no cerrará ninguna refinería, Gálvez Ruiz le pidió defender con la misma “enjundia” la salud de los mexicanos.

“Primero, [quiero] decirle al Presidente que ojalá defendiera la salud y la seguridad de los mexicanos con la misma enjundia y la misma vehemencia que defiende el uso de combustibles fósiles”, declaró.

Entrevistada afuera de la sede de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la aspirante lanzó dos retos al Presidente para su mañanera de hoy: “Haga pública la información del dinero que ha perdido Pemex Refinación en su gobierno. Haga públicos los datos de calidad del aire y emisiones de azufre para todas las refinerías de Pemex”.

La candidata mencionó que refinerías como Tula “están contaminando los pulmones de los habitantes de la Ciudad de México”, aunque aclaró que, pese a ello, no la cancelará, pero buscará convertirla en generadora de energías limpias, junto a la de Dos Bocas.

“Tula, lo dijimos desde la semana pasada, la tenemos que convertir a gas natural, el tema de fondo es que el uso de combustóleo y el uso de carbón para generar electricidad van de salida, dañan la salud de los mexicanos; a mí me preocupa la salud de los niños, de los jóvenes, estos lugares se pueden reconvertir, los podemos estudiar, se pueden poner plantas para generar combustibles limpios, se pueden poner plantas de hidrógeno verde como lo están haciendo en varias refinerías del mundo”, detalló Gálvez Ruiz.

Consideró que las declaraciones del Presidente son, además, una intromisión al proceso electoral: “Claro que es una intromisión, lo he dicho claramente, él es el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum”.

La candidata señaló que este lunes, en su propia conferencia, dará al Mandatario una clase de temas de energía, salud y finanzas públicas, en la que también hablará de 23 mil millones de pesos que las refinerías pierden al año, “con lo que se podrían tener proyectos turísticos, podrían tener proyectos de desarrollo económico, podrían tener mejores hospitales, podrían tener mejores escuelas”.

Señala a Sheinbaum

Xóchitl Gálvez Ruiz acusó a Claudia Sheinbaum Pardo de romper el techo de cristal “y dejar caer los pedazos a sus compañeras”.

Previamente encabezó el foro Mujeres por un México sin miedo, en el que volvió a arremeter contra Sheinbaum Pardo al asegurar que una mujer que rompa el techo de cristal, “pero deja caer los pedazos a sus compañeras”, no debe ser Presidenta de México.

“Hoy sabemos que Claudia Sheinbaum traicionó a las mujeres. Dice que es tiempo de las mujeres, pero sigue bajo el proyecto de López Obrador. Dice que está del lado de las mujeres y no dijo nada cuando se quitaron las escuelas de tiempo completo, alguien que rompe el techo de cristal, pero deja caer los pedazos a sus compañeras, no merece ser Presidenta”, sentenció.

En el acto, realizado en el Pepsi Center, donde se congregaron miles de mujeres provenientes de todo el país, Gálvez Ruiz detalló que no habrá impunidad para quien violente a una mujer o una niña.

Como parte de sus propuestas, destacó que de llegar a la silla presidencial fortalecerá la búsqueda de personas desaparecidas, implementará el sistema nacional de cuidados, y creará el fondo Contigo, que prevé apoyos económicos para que hijos de víctimas de feminicidio concluyan sus estudios hasta el nivel universitario.

También detalló que 100% de los tratamientos de cáncer en México serán gratuitos, que habrá apoyo para mujeres embarazadas, vacunas contra el papiloma para todas las niñas, anticonceptivos modernos, cárcel para feminicidas y violadores, más casas de la mujer indígena, la aplicación de la 3de3 contra la violencia para que ningún agresor o deudor alimentario llegue al poder, y creará el fondo nacional para las emprendedoras: “Todas aquellas mujeres que quieran emprender su negocio, van a contar conmigo”.

Gálvez Ruiz dijo que el responsable del abandono a las mujeres “es el sistema”.

“Las mujeres exigen seguridad, exigen libertad y exigen igualdad, y el gobierno no ha querido escucharlas, y si el gobierno no quiere asumir esa responsabilidad no habrá esperanza. Ahora que estamos todas juntas, que tiemble el Estado, ¡se va a caer, se va a caer!”, gritó.

En el acto estuvieron presentes Cynthia López, candidata del PRI al Senado de la República; Verónica Juárez, candidata del PRD a la Cámara Alta; Josefina Vázquez Mota, excandidata presidencial del PAN; entre otras mujeres destacadas del PRI, PAN y PRD, así como Santiago Taboada, candidato de la coalición a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.