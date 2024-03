Sin mencionar sus nombres, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “aberración” la propuesta de los aspirantes presidenciales de oposición Xóchitl Gálvez (PAN, PRI, PRD) y Jorge Álvarez Máynez (MC) de cerrar las refinerías de Cadereyta, Nuevo León, y Madero, Tamaulipas.

Al señalar que el próximo gobierno deberá tomar la decisión de si construye o compra una nueva refinería, el Mandatario expresó:

“De todas maneras se va a necesitar tomar más decisiones, lo que sería una aberración es lo que están proponiendo los conservadores, ya me imagino los están así: un tío que se le hace agua la boca, esos son los que están detrás de eso, de decir compremos la gasolina, no, no, vamos a producir aquí, vamos a darle un valor agregado a nuestra materia prima, a que haya trabajo en México”, dijo.

Lee también "Ya la libramos, no cerraremos refinería de Tampico porque no existe": AMLO ironiza con pifia de Xóchitl Gálvez

Ayer, el Mandatario debatió con los aspirantes presidenciales de oposición; Xóchitl Gálvez, quien planteó que deshabilitará las de Cadereyta y Ciudad Madero, en tanto que el emecista propone clausurar las que usen combustibles fósiles; “no se cerrará ninguna”, dijo el Presidente.

En conferencia de prensa, López Obrador celebró que la oposición exponga esa “política petrolera entreguista” y la defiendan porque así se aclaran más las cosas.

“Pensamos distinto. Calderón ofreció hacer una refinería en Tula… Ahora los que están en contra de nosotros se olvidan de que ellos ofrecieron que iban a hacer esa refinería, ya no dicen nada.

Lee también Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez chocan con AMLO por cierre de refinerías

Por eso les digo a los jóvenes, nada de acostumbrarse a las mentiras, nada de acostumbrase a tragar sapos”, indicó.

Recordó que su administración trabaja para rehabilitar el sistema de refinación y lograr la “autosuficiencia” para ya no comprar las gasolinas en el extranjero.

Sin embargo, insistió en que por las necesidades del consumo del país se tienen que decidir sobre tres opciones: seguir invirtiendo en el sistema de refinación; hacer una nueva refinería en un lugar estratégico, o comprar una planta en Texas, Estados Unidos.

Lee también Xóchitl Gálvez planea cerrar refinerías de Cadereyta y Tampico; proyecta transformar a Pemex en Emex





