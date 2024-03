El debate entre AMLO y los opositores

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador entró en un debate con la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, y el aspirante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, por el cierre de refinerías. El mandatario señaló que no se cerrarían refinerías y, ante las posturas de los opositores, lanzó una cita del presidente Adolfo López Mateos: “No se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros”. Nos hacen ver que el debate es interesante, pero también nos recuerdan que el Presidente no es candidato y no está en las boletas electorales. Ya dirá el Instituto Nacional Electoral si considera que hubo una intromisión del titular del Poder Ejecutivo en la campaña.

Líder nacional del PAN acapara los reflectores

Dentro del PAN algunos militantes están molestos porque, en los spots, tanto de televisión como de radio, aparece en exceso la figura del líder nacional de este partido, Marko Cortés. Nos cuentan que la molestia viene porque en lugar de cederle más espacios a su aspirante presidencial, Xóchitl Gálvez, y a otros candidatos al Congreso de la Unión, se prioriza impulsar la figura del jefe del partido. Nos recuerdan que don Marko, casualmente, ocupa el primer lugar de la lista de candidatos plurinominales a la Cámara Alta, por lo que su ingreso al Senado está asegurado, así que consideran que debería de bajar un poco a su promoción personal y darles exposición a otros candidatos, pues la pelea para que el oficialismo no gene la mayoría en el Congreso es muy dura.

Crisis en el Servicio Postal Mexicano

Trabajadores de Correos de México alistan un paro nacional para el próximo 13 de marzo, ante la falta de material de oficina, refacciones, uniformes y nivelación salarial. Nos explican que los trabajadores del Servicio Postal Mexicano exigen un presupuesto digno para ejercer su trabajo. Además, advierten que si no son escuchadas sus exigencias estarían listos para irse a la huelga. Al interior del Servicio Postal Mexicano, nos cuentan que el actual gobierno, los ha castigado presupuestalmente al grado de que los trabajadores tienen que gastar parte de su sueldo para adquirir materiales de oficina y para subsidiar el transporte para entregar la correspondencia.

Tribunal busca explicar temas electorales

Nos cuentan que, a partir de hoy, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña lanzará un podcast llamado Faro Electoral, en el que se pretende explicar de manera breve y sencilla los temas más relevantes del proceso electoral. La idea del podcast, nos dicen, es hacer el intento de explicar a la mayor parte de la población temas de gran relevancia en materia electoral, pero alejado de los lenguajes complejos y técnicos. Nos adelantan que el primer programa abordará los temas de la precampaña, intercampaña y campaña; quiénes participan; qué son las coaliciones, qué son las candidaturas comunes y las independientes; qué se elige a nivel federal y estatal, y qué autoridad organiza los comicios estatales y cuál las federales, entre otros aspectos. El formato de podcast, añaden, también busca que los jóvenes que deberán votar por primera vez este 2 de junio se acerquen a la información.