Tras cateo a casa, Alito acusa a AMLO de estar detrás de “campaña negra en su contra”

Tras acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de estar detrás de la “campaña negra en su contra”, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que este martes iniciará una gira internacional para denunciar ante organismos multinacionales la persecución política y la corrupción del Gobierno de la República.

En conferencia de prensa, el líder tricolor detalló que acudirá ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), entre otros organismos.

Dijo que va a denunciar “la persecución política, la violación de los derechos fundamentales y de los derechos de todos los mexicanos, la corrupción en este gobierno, empezando por la Casa Gris y por todo lo que está ocurriendo, y lo vamos a ir a denunciar a todos los organismos internacionales, tope hasta donde tope, porque este gobierno lo que quiere es amedrentarnos, es meternos miedo, es el terrorismo ciudadano”.

Alejandro Moreno afirmó que es víctima de una persecución política del gobierno federal por no haber apoyado la Reforma Eléctrica, pero aseguró que todas las acusaciones en su contra son un “show mediático” armado por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con el aval del presidente Lopez Obrador.

“Es grotesco, el Presidente de la República se queja y vean lo que hacen, porque no tengan duda que lo que están haciendo desde Campeche, él tiene conocimiento y lo sabe, porque le gusta tirar la piedra y esconder la mano, lo conozco perfectamente bien”, acusó.

Dijo que no tiene nada que temer, porque su patrimonio es completamente legal y transparente, y los señalamientos en su contra son parte de una campaña negra de odio, ilegal y calumniosa.

“Todo lo que yo he tenido y lo que tengo está transparentado en mis declaraciones patrimoniales, como lo he hecho siempre, por cierto mi patrimonio está adquirido de manera legal y transparente desde antes del 2015 desde antes del 2015 hace siete años y este gobierno quiere mostrar un show mediático (…), por eso no tenemos nada que esconder seguiremos firmes dignos echados para adelante y todo lo que presenten habremos de atenderlo ante las autoridades jurisdiccionales”, puntualizó.

El presidente del PRI insistió en que los audios que ha presentado Layda Sansores para tratar de involucrarlo en actos de corrupción son manipulados y tergiversados.

“Se ha demostrado y está más que dicho en las redes sociales y en los medios, cómo tienen los equipos para modificar la voz, para tener software, porque hoy está no sólo la tecnología a disposición, sino se ha hecho, entonces lo que están haciendo es una telenovela para calumniar. Ya no importa si son los audios o no son los audios, lo que quieren es denostar, calumniar, pero ya se los dije: ni así van a conseguir que nos quiebren”, afirmó.

Fiscalía de Campeche catea propiedad del dirigente del PRI

Agentes Ministeriales, así como de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), realizaron un operativo en la exclusiva zona residencial de Lomas del Castillo para catear una propiedad del exgobernador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

La mañana de este lunes, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) realizó un operativo en la exclusiva vivienda en Lomas del Castillo de “Alito” Moreno.

El operativo fue encabezado por el fiscal Renato Sales Heredia, quien dirigió a los elementos que catearon la vivienda a la que ingresaron por la fuerza.

Con un ariete, las autoridades rompieron la puerta principal de la vivienda para realizar las investigaciones, esto como parte de las diligencias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Cerca de 30 agentes ministeriales acudieron a la residencia de Moreno Cárdenas, donde otros elementos custodiaban la salida principal, así como la parte trasera, cerca del centro deportivo de alto rendimiento, donde los ministeriales revisaron a todo aquel que ingresaba al fraccionamiento privado.

El fiscal Sales Heredia mencionó que “este operativo fue por el cumplimiento de una orden de cateo expedida por una autoridad judicial en relación con la carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito de parte de Alejandro Moreno Cárdenas, esta vez sí hubo cateo”.

