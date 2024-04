Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) anunciaron una nueva movilización para el 5 de mayo de 2024, en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, y otras ciudades del país, para protestar contra la propuesta de reforma constitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular.

"Esto nos impulsa a despertar, a volver a salir a las calles, a defender nuestra institución porque una vez más somos amenazados y nadie más que nosotros, como trabajadores del Poder Judicial de la Federación, somos los únicos que podemos ejercer nuestra defensa en contra de los ataques continuos que vienen desde el Ejecutivo y quieren legalizar, a través del Legislativo, enviando una reforma constitucional con el único propósito de desaparecer al Poder Judicial porque para allá va encausado este movimiento iniciado desde Palacio Nacional", dijo este miércoles Patricia Aguayo Bernal, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo.

Al convocar a los trabajadores del PJF a la concentración denominada "Poder Judicial, contrapeso nacional", Aguayo Bernal calificó de inconsebible que se pretenda elegir por voto directo a los jueces del país, lo que llevaría a que se seleccionen personas que no están capacitadas para este cargo.

Lee también Diputada del PRI propone aumentar sanción a integrantes del Poder Judicial que incurran en perjuicio de menores

"Esta reforma no es nada más para ministros, jueces y magistrados, es para todo el Poder Judicial de la Federación. Vean el ejemplo que ya tenemos ahorita en la Corte, donde llegó una ministra elegida de dedazo", señaló.

Por ello, durante un mensaje en las escalinatas de los juzgados laborales de San Lázaro, convocó a la movilización ante las consecuencias que, dijo, traerá la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Una nueva convocatoria para volver a movilizarnos porque tenemos que concientizar no solo a nuestros compañeros al interior de la institución, sino también a todos los ciudadanos que también están siendo afectados por estás decisiones arbitrarias. Es por eso que invitamos a todos nuestros compañeros del Poder Judicial de la Federación, no solo en la Ciudad de México sino en todo el país, para ejercer la defensa de la independencia y de la autonomía del PJF que ha sido trastocada no solo por el Ejecutivo, sino que ahora por el Legislativo. Por eso es importante su presencia el 5 de mayo, a las 10 de la mañana, en el Ángel de la Independencia porque vamos a defender la independencia del Poder Judicial de la Federación ".

Lee también AMLO arremete otra vez contra el Poder Judicial: Protege a personas de “malas entrañas”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/apr