Después de que durante su conferencia mañanera de este lunes 24 de junio en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador negó una persecución contra Carlos Loret de Mola, su esposa Berenice Yaber, Víctor Trujillo y Latinus, tras la supuesta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el periodista aseguró que “en este gobierno no se mueve una hoja de papel sin la orden de López Obrador”.

A través de su cuenta de X, el columnista de EL UNIVERSAL escribió que “el presidente tira la piedra y esconde la mano. Dice que él no pidió una investigación en nuestra contra, pero que ‘puede ser que la UIF’ sí. Como si no supiéramos que en este gobierno no se mueve una hoja de papel sin la orden de López Obrador”.

En su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente afirmó que es "falso, nosotros no perseguimos a nadie (...) Yo no tengo necesidad, primero por mis convicciones, mis principios, pero también políticamente. ¿Qué voy a andar yo ordenando que se investigue a Loret de Mola? Si casi es de dominio público que se trata de un periodista muy rico que hace un periodismo al servicio de intereses creados".

Acusó que el periodista debe de estar ganando cerca de 3 millones de pesos mensuales. "Que no me vengan con que les pagan tanto, tanto, tanto, porque son muy buenos periodistas, no, esa paga es por hacer trabajo sucio", expresó.

Además, Loret de Mola, en su columna de este 24 de junio publicada en EL UNIVERSAL, enlistó a los funcionarios que han enfrentado escándalos de corrupción durante esta administración y reprochó que contra ellos no se haya abierto ninguna carpeta de investigación.

Asimismo, agradeció las muestras de solidaridad que han expresado colegas y políticos ante lo que calificó como una “bajeza”.

UIF abre investigación contra Loret de Mola

El sábado se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación en contra de Carlos Loret de Mola, su esposa, Berenice Yaber y contra Víctor Trujillo, Brozo, luego de la publicación de una serie de reportajes denominada “El Clan”, que siguen la pista a los contratos millonarios conseguidos en el gobierno por Amílcar Olán, amigo de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Peniley Ramírez, la periodista que publicó la información en su columna de Reforma, precisó que si bien ya había una investigación en 2022, se abrió otra el 8 de febrero de este año, cuando la UIF giró oficios a entidades financieras, bancos, casas de bolsa y similares, solicitando información sobre los implicados.

