El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hasta el día de hoy, y pese que le ha "buscado por todo”, no tiene pruebas de la participación de Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, pero afirmó que si se presentan pruebas, su gobierno actuaría.

En su conferencia mañanera de este lunes 24 de junio en Palacio Nacional, López Obrador recordó que se ofrece seguridad, recompensas y amnistía para quien entregue información sobre este caso.

“Si se demuestra que en efecto fue el Ejército, teniendo la pruebas se actúa, pero hasta hoy no tengo una prueba de que haya sido el Ejército. Así, y le he buscado por todo, y yo tengo toda la información, soy el Presidente de México”, declaró.

En Palacio Nacional, el Presidente afirmó que en caso de que haya información en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se entregaría, pues manifestó que “no hay nada que ocultar”.

“Algo que es muy importante es que no se nos tiene que olvidar encontrar a los jóvenes, encontrarlos. Eso, no paramos día y noche, y estamos ofreciendo seguridad, recompensas, amnistías.

“Aquí que me están escuchando para que el que nos de información de dónde están los jóvenes va a tener todo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento, y nos va ayudar mucho y le va ayudar mucho al país, va ayudar a que México sea justo, para los que nos están escuchando, va ayudar a que no se sufra, que padres, madres no sufran por la desaparición de sus hijos, va a ayudar a que se fortalezca la democracia”, dijo.

