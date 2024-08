Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó hacer un nuevo análisis para determinar si el presidente Andrés Manuel López Obrador cometió violencia de género en contra de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, por sus señalamientos en ocho conferencias mañaneras.

Lo anterior, pese a que la Sala Especializada del TEPJF ya había determinado la existencia de violencia política de género ejercida por el mandatario, al expresar que la senadora representaba a un grupo de poder, principalmente integrado por hombres.

Con tres votos a favor de Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto, así como dos en contra de Janine Otálora y Reyes Rodríguez, el TEPJF retornó el asunto para que se presente una nueva propuesta ante el pleno, al considerar que se debe estudiar todos los casos bajo una misma metodología, y determinar si son expresiones aisladas o no.

El proyecto de la magistrada Janine Otálora proponía confirmar la infracción contra el presidente por sus expresiones en tres conferencias, donde señalaba que detrás de la excandidata estaban personajes como Vicente Fox o Claudio X. González.

Al defender su proyecto, la magistrada Otálora subrayó que "a esas manifestaciones les subyace una descalificación inadmisible, a lo que se suma que son emitidas por un servidor público que tiene el deber de conducirse con máxima diligencia".

"Socialmente hay una significación distinta de las expresiones denunciadas, a partir de lo que representa ser mujer, en un contexto en el que aún se ponen en duda sus capacidades", aseveró.

Incluso, cuestionó que se haya validado la elección presidencial sin tomar en cuenta está aspecto, que podría acreditar la inequidad en la contienda electoral.

La presidenta Mónica Soto sostuvo que el proyecto analiza de manera "incongruente y aislada" las distintas mañaneras, argumentando que se debe estudiar el entorno del que dependen las frases realizadas, lo que permitirá contar con elementos para advertir que ciertos eventos pueden adquirir connotaciones diferentes si se estudian de manera aislada o conjunta.

"No sé está midiendo con la misma vara, por decirlo coloquialmente, no se está analizando bajo los mismos criterios y el estudio no se está haciendo igual con la misma metodología para cada una de las mañaneras, y yo no encuentro en el proyecto por qué diferenciar unas frases y otras no, pues no se está, vaya, dando respuesta a lo que es la metodología de la perspectiva de género para juzgar, para determinar esto sí es violencia o esto no es violencia, porque recordemos que juzgar con perspectiva de género no necesariamente es darle la razón a todas las mujeres que se quejan o piden justicia; sí es darle acceso a la justicia para hacer un estudio con una perspectiva de lentes violeta, en donde el expediente se va analizar con una metodología", señaló.

El magistrado Felipe de la Mata señaló que "podría mejorar la metodología y coincido de la idea de la perspectiva del contexto y correr el test de juzgamiento similar en cada caso y en cada mañanera".

