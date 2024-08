El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que antes de que termine su gobierno, enviará una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos porque lleva como un año pidiendo información sobre el financiamiento a “las organizaciones” del empresario Claudio. X. González y a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En su conferencia mañanera de este martes 13 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que no sólo es por México porque “seguro esto lo están haciendo en otros países, financiando a opositores y es una mala costumbre".

Indicó que presentará la nota “en buenos términos, en términos diplomáticos”: “Pero sí puntualizando de que eso no es correcto”.

“¿Qué no saben la labor de Claudio X. González? Y además es una violación flagrante a nuestra Constitución, a nuestra soberanía, no pueden gobiernos extranjeros estar financiando a opositores, y los opositores no deben estar recibiendo dinero de extranjeros”, señaló.

Comentó que antes de presentarla, revisaría el reporte que se pidió a la Secretaría de Hacienda sobre los montos. “Y ojalá nos pudieran informar en qué han usado ese dinero porque la mayoría de los amparos en contra de las obras públicas que hemos realizado, son de esta organización”, señaló al menciona que MCCI es la que impulsa al bloque conservador.

Aseguró que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad participa en una guerra sucia en su contra y de su gobierno. Sostuvo que financian la campaña en redes “narco presidente”.

Cuestionó si esta organización tiene algo que ver con The New York Times, con el periodista Tim Golden o si la DEA les da información.

“De que intervienen, intervienen. Hay qué ver cómo lo justifican, cómo justifican que Estados Unidos le dé dinero a esta asociación, y luego cómo justifica esta asociación el uso de ese dinero”, dijo.

AMLO acusa otra vez campaña “narco presidente”

Acusó además que comenzó “otra vez” en redes sociales la campaña “narcopresidente”: “Ya volvieron a inyectarle dinero”.

“¿Quién pompó, o sea, es de Estados Unidos? ¿Es de alguna asociación de los bloques de derecha en el mundo? ¿Es de los que no nos quieren? Desde luego potentados porque cuesta mucho una campaña de esas. Lo que sí se va a dar a conocer es lo que recibe del gobierno de Estados Unidos, Claudio X. González, creo que mañana o pasado.

“Porque ya ese es el como ¿no? Que un gobierno amigo, vecino, esté financiando a un grupo opositor a un gobierno legal, legítimo”, dijo al acusar intervencionismo.

“Cómo es que por un lado se mantienen buenas relaciones, hay cooperación, y al mismo tiempo se le entrega dinero a opositores para calumniar. ¿Por qué esa politiquería tan ramplona de tirar la piedra y esconder la mano? ¿Por qué ese doble discurso, esa doble moral, esa hipocresía?”, declaró el Presidente.

