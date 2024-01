Tatiana Clouthier subió esta tarde un mensaje a su cuenta personal de X, en donde habla de su padre, de la familia y también del silencio, luego de que su hermano le dedicara un artículo en EL UNIVERSAL, donde le dice que no pasa nada con aceptar que uno se equivoca, en referencia a su trabajo político en favor del Movimiento Regeneración Nacional, (Morena), primero con el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y luego con la precandidata Claudia Sheinbaum.

Este es el tuit que Tatiana escribió, sin referirse directamente a su hermano por nombre:





Mi padre decía: "La familia es la cuna del amor, es donde se aprende amar a los desiguales". Sin duda, la necesidad de atención en algunos es grande, por eso como dice el poeta: el silencio también es palabra. — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) January 19, 2024

En su artículo, Manuel Clouthier escribe que "El giro ideológico de Tatiana hacia la izquierda, habiendo participado en las campañas de su padre de 1986 y 1988, y después de una militancia panista de 15 años y de renunciar a Acción Nacional por “haberse alejado de los principios que le dieron vida y asemejarse al PRI”, también por la corrupción de los hijos de Martha Sahagún en el Infonavit y porque como diputados panistas los trataban como si fuéramos pendejos. No es sorpresa si se revisa su historia cuando fue testigo de la gran vocación social de su padre como agricultor y líder agrícola en el valle de Culiacán."

Dice también que "Tatiana fue parte de este gobierno populista, demagogo e irresponsable como vicecoordinadora de diputados morenistas y como secretaria de Economía; empezó siendo crítica, luego se calló y se alineó. Hoy es vocera de la campaña de Claudia, buscando defender los logros de AMLO y promoviendo la continuidad; el problema es que Tatiana Clouthier ya no aporta frescura, mucho menos credibilidad o diálogo con quienes piensan diferente, en su nueva participación política ya no hay valentía ni convicción, únicamente intereses; solo repite el guion de su mesías tropical, ya no promueve esperanza porque ya los conocimos y AMLO resultó ser mentiroso, corrupto y traidor. Estoy convencido que la calidad de las personas se conoce en el poder, hoy hay soberbia cuando tan fácil que era decir 'me equivoqué'."

Mira aquí el artículo de Manuel Clouthier

Poco después del tuit de Tatiana, Manuel tomó nota del mensaje sin destinatario y escribió en la misma red social: "En estos tiempos callar es complicidad".

Tatiana y Manuel son hijos de Manuel Clouthier, "Maquío", quien fue candidato presidencial del PAN en 1988.

En diciembre de 2020, Manuel expresó sus temores de que Tatiana se hiciera chaira, no sin antes ennumerar sus virtudes:

"Es muy trabajadora, muy honesta, muy ejecutiva, de retos y quiere mucho a México, estas son sus virtudes; los riesgos son que se le suba el poder, que se haga chaira y polarice en lugar de unir, que no escuche a IP, que no sea escuchada por AMLO y solo la use!".

En la misma red, Clouthier recordó que Tatiana militó en el PAN, pero que renunció en 2004, y desde entonces no ha militado en ningún otro partido.

