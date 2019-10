Supermachos piden valorar la marihuana

Los Supermachos hablan para “erradicar las mentiras”, en torno del uso de la marihuana", en una historieta en la que. a modo de los diálogos de los personajes de Ríos, se expone información sobre la cannabis, su prohibición y el alcance de su legalización.

El proyecto de divulgación del tema es de la senadora Jesusa Rodríguez (Morena), y de la organización Instituto Hemisférico y los especialistas Jorge Hernández Tinajero y Zara Snapp.

“Mariguana para principiantes” es el título de la historieta de los Supermachos, sin número ni fecha, con un pie de imprenta que lleva los sellos de Senado Morena, así como de las organizaciones vinculadas con asuntos de justicia social y uso medicinal y diverso del cáñamo: Hemispheric Institute, Instituto RIA, Cannapeutas y Cáñamo.

La senadora Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez tiene en su agenda legislativa el retiro de la prohibición de la marihuana y en sus planteamientos en foros, ha expuesto información sobre la materia.

En la portada, a imitación de la foto icónica de Los Beatles que cruzan la calle, aparece Calzónzin, en San Garabato, seguido por Chón Pieto, Doña Eme y Don Lucas, y cada uno lleva un cigarrillo yerba o “churro” encendido. Arriba de ellos, un perro verde volador, el Can Nabis, que sólo ven quienes están bajo los efectos del sicotrópico.

La contrapartada está ilustrada con las figuras de Diego Rivera y Frida Khalo con sendos cigarrillos en la mano, y la frase de la pintora: "Todos deberían fumar marihuana para escuchar el color del mundo".

En el Senado se llevan a cabo foros, conversatorios, con la finalidad de reunir puntos de vista que sean tomados en cuenta en el estudio de iniciativas de ley sobre la marihuana, en el actual periodo de sesiones.

El ejercicio de divulgación con dibujos, relata que “San Garabato Cucuchán se ve invadido por una misteriosa nube que conduce a sus pobladores a un curioso estado de realidad aumentada en el que guiados por Can Nabis, un perro verde y sabio, conocerán las verdades sobre la planta de la marihuana”.

El impreso sobre el tema “invita a la sociedad mexicana a conocer de cerca una planta que ha acompañado a la humanidad por milenios, para hacer a un lado el prejuicio y la violencia que ha provocado su prohibición”.

Se aclara que “Can Nabis no trata de promover el consumo, sino de erradicar las mentiras que se han dicho sobre una planta que tiene miles de usos, tanto industriales, como médicos y espirituales, y que acompaña desde siempre a casi todas las culturas del planeta”.

Expone que “México ya no está para andar satanizando plantas y mucho menos para tenerle miedo a la información. Hay que tratar a la marihuana con respeto, aprovechar todo su potencial y dar a conocer con claridad todas sus cualidades”.

De los muchos usos médicos, se refiere la utilidad de la cannabis para tratar dolor crónico, neuralgias, artritis reumatoide, espasticidad, náuseas, asma, prurito. enfermedades autoinmunes, inflamatorias y alergias.

Alzheimer, andrexia, caquexia, síndrome de Tourette, epilepsia, Parkinson, insomnio, falta de apetito, ansiedad, glaucoma, y otros más.

