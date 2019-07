Sufrí extorsión por caso Collado, dice gobernador

[email protected]

Querétaro.— El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, afirma que a finales de la semana pasada lo llamaron por teléfono para extorsionarlo, al pedirle 7.3 millones de pesos, a fin de ayudarlo a librar las acusaciones en su contra por tener presuntos vínculos con Caja Libertad Servicios Financieros y Juan Collado.

El mandatario no dio el nombre de su presunto extorsionador, aunque sostuvo que se trata de un líder nacional de Morena.

“Esta persona me llamó por teléfono ostentándose como un líder, del que no voy a decir su nombre, pero es de Morena, que me iba a ayudar a sacarme del caso Collado”, aseguró.

Domínguez Servién reiteró que la próxima semana interpondrá una denuncia penal contra Sergio Bustamante, persona que hizo los señalamientos en su contra y quien afirmó que tiene vínculos con Juan Collado.

Además, explicó que debido a que Sergio Bustamante tiene residencia en Querétaro, la denuncia será interpuesta en la fiscalia estatal; sin embargo, también hará lo necesario ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Pidió a los queretanos que no crean en este tipo de dichos, ya que pronto se caerá el “teatro” con el que lo han tratado de vincular.

“Fui el primer gobernador en declarar mi 3de3, lo hago año con año. Voy a dejar que las instituciones solitas limpien mi nombre [de] esta injusticia que se volvió totalmente mediática”, expresó el ejecutivo estatal.

Recalcó que la institución financiera con la que se le vinculó no tiene ninguna relación con el actual gobierno estatal, así como tampoco tiene una amistad con ninguno de los denunciantes.

El gobernador de Querétaro aseguró que el pasado viernes recibió una llamada telefónica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para respaldarlo ante las acusaciones que hay en su contra por la supuesta comisión de actos ilícitos relacionados con Libertad Servicios Financieros.

“El viernes me llamó el Presidente para decirme que pronto la fiscalía me iba a deslindar del teatro irrisorio de este señor que ha embarrado a 40 personas. A quienes estén implicados se les [va] a aplicar todo el peso de la ley (...) Me dice que la fiscalía tiene toda la autonomía: ‘Estoy seguro de que pronto te va a desvincular, te mando un abrazo solidario a ti y a toda tu familia’, para mí es una llamada de mucha importancia [porque] el Presidente de la República me está respaldando”, enfatizó el mandatario estatal.

Domínguez Servién expresó que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo calificó como un gobernador trabajador, que da resultados, que es honrado y transparente.

Añadió que su equipo legal está preparando la denuncia que interpondrá en contra de Bustamante.