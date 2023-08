Esta semana se difundieron los libros de texto gratuitos de nivel básico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por lo que padres de familia, expertos y políticos revisaron a detalle la estrategia. Y generó polémica

La opinión de los libros de texto se divide entre las aportaciones al pensamiento crítico en los niños y el posible riesgo con la desaparición de algunas materias y la transparencia.

En esta edición de Con los de Casa, la columnista Maite Azuela acompañada de David Aponte, Director General Editorial de EL UNIVERSAL conversaron con Fernanda Domínguez coordinadora del IMCO y Carlos Mancera exsubsecretario de planeación y coordinación de la SEP, sobre la controversia de los nuevos libros de texto.

Fernanda Domínguez, coordinadora del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) cuestionó "¿A qué programa pedagógico están respondiendo los nuevos libros de texto? ¿Qué va a pasar en las aulas de educación básica?"

"No es nada trivial el momento en el que se está aplicando un nuevo plan de estudios, hay pendientes en materia educativa, se profundizan en la pandemia, tenemos más de 1 millón y medio de jóvenes que no han logrado volver a las aulas. La pérdida de aprendizaje equivale a dos años, enumeró la coordinadora los puntos que subrayan la importancia de la conversación.

Ante la transparencia sobre la dirección del contenido, Carlos Mancera el exsubsecretario de planeación y coordinación de la SEP determinó que los libros son inconstitucionales.

"Estos libros son inconstitucionales. No se han consultado los programas, no hay programas publicados y no han sido objeto de consulta alguna" sentenció el especialista.

Relató que el problema central de los nuevos libros de texto "es que son seudo libros de texto. Un libro debe responder siempre a un programa de estudios, ser una herramienta de maestros y alumnos para lograr objetivos de aprendizaje", consideró Mancera.

Con respecto a la inclusión y temáticas que generaron controversia. Los especialistas celebraron que la Nueva Escuela Mexicana esté en la Constitución y se agreguen conceptos de educación inclusiva.

