Los 10 títulos seleccionados por la Secretaría de Educación Pública para conformar la Biblioteca SEP-Centenaria para la actualización del Magisterio 2023, que llegarán a manos de los profesores de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria, han generado cuestionamientos por parte de los especialistas en educación y por editores mexicanos por dos razones: son materiales inspirados, en su mayoría, por las epistemologías del sur, la pedagogía crítica y las metodologías socioculturales de filósofos como Carlos Marx, Paulo Freire y Orlando Fals Borda, y porque ocho de los 10 serán adquiridos por el gobierno mexicano a editoriales extranjeras.

En una radiografía realizada por Irma Villalpando y Carlos Mancera, investigadores en educación y expertos en pedagogía, ambos analistas cuestionan las bases ideológicas y realidades tan distintas que contienen estos 10 materiales que la SEP ha seleccionado para el magisterio mexicano.

Tres de los títulos seleccionados se centran en la epistemología crítica con libros como Educación popular. Historicidad y potencial emancipador, de Alfonso Torres Carrillo; Educación y marxismo latinoamericano. Ensayos de pedagogía crítica para proyectos emancipatorios, de J. Fabian Cabaluz D.; y Paulo Freire y Orlando Fals Borda. Educadores populares, con textos de Lola Cendales G., Alfredo Manuel Ghiso, Santiago Gómez Obando, Marco Raúl Mejía, Piedad Ortega Valencia, Mario L. Peresson Tonelli, Jorge Posada E. y Alfonso Torres Carrillo.

Leer también: Lanzan petición en Change.org para que no se distribuyan libros de texto gratuitos elaborados por la SEP

“Se puede observar en los tres títulos específicos que son muy fuertes, que son proyectos emancipatorios desde la perspectiva crítica de Marx y también los dos exponentes: Paulo Freire y Orlando Fals Borda, que abordan esta parte de la educación popular y de la educación como camino a la liberación. Estos tres son los más fuertes, digamos a nivel de las epistemologías críticas o pedagogías críticas que ellos han querido darle el acento en el nuevo plano, a la reforma educativa”, afirma la doctora en pedagogía y profesora universitaria Irma Villalpando.

La pedagoga asegura que esta selección que también incluye títulos de las metodologías socioculturales como Estrategias docentes para un aprendizaje significativo una interpretación constructivista, de Frida Díaz Barriga Arceo y Gerardo Hernández Rojas; La metodología del aprendizaje-servicio. Aprender mejorando el mundo, de Pedro Ma. Uruñuela; así como tres materiales para la planeación didáctica y gestión escolar, en conjunto “no hacen un aporte importante o diferenciador, pero sí son fieles a los principios que ellos han venido defendiendo”.

Coincide en esa perspectiva el exsubsecretario de Planeación y Coordinación en la Secretaría de Educación Pública, Carlos Mancera, quien señala que la mayoría de esos títulos son acordes con las epistemologías del sur, con la pedagogía crítica y con otros elementos que están en la filosofía educativa del plan 2022, pero no son congruentes con lo que realmente está pasando en las escuelas y las necesidades de alumnos y profesores.

“La mayoría de esos títulos está acorde con las epistemologías del sur, con la pedagogía crítica y con otros elementos que están en la filosofía educativa del plan 2022; en ese sentido son congruentes con el planteamiento filosófico del Plan 2022 y obedecen a una realidad que está más en la imaginación de quienes han impulsado esta reforma, pero no son congruentes con lo que realmente está pasando en las escuelas y las necesidades de alumnos y profesores y menos con la realidad de nuestro país”, comenta este especialista.

Mancera indica que estos materiales para el magisterio, al igual que el plan de estudios 2022 y lo que han llamado la Nueva Escuela Mexicana, tiene esa misma orientación: la de “importar una serie de conceptos filosóficos que no son comunes en la tradición educativa mexicana, que no es el tipo de enfoque con el cual están familiarizados los maestros, hay muchas palabras nuevas y largas, que los maestros no conocen”.

Irma Villalpando también señala que con esta postura que tienen desde la SEP a decir “no a lo europeo” hay algunos títulos “muy muy cargados a enfoques más ideológicos, sobre todo los de Laboratorio Educativo, y el sesgo que le hemos estado criticando al plan de estudio” y al proyecto de la Nueva Escuela Mexicana, pero no es ninguna selección extraordinaria ni tampoco hay “ningún tipo de apuesta a estrategias didácticas que se han desarrollado de manera muy bien lograda en otros países más europeos o anglosajones”.

La Caniem envió una carta de inconformidad a la SEP, el 6 de julio, por no cuidar la proporción de editoriales.

Por su parte, Israel Sánchez, encargado de la oficina de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia, apunta que el problema fundamental es que a estos procesos y con la opacidad que hay con los libros de texto, se suma el hecho de que son libros que ni siquiera reflejan una realidad cercana al país, “estas editoriales y estos autores son respetables en el entendido de que son autores que en sus respectivos países serán una eminencia, pero no en el tema que nos ocupa en el país, y eso es lo que preocupa”.

Sánchez asegura que esos modelos no son para una escuela de educación básica como la que requiere México, “otra vez estamos viendo que en la SEP no tienen un rumbo, o más bien, tienen un rumbo muy sesgado, que no es propio de una educación pública gratuita, que debe apegarse a no imponer una ideología. Ya el simple hecho que tengas libros de autores como Marx o Engels, como teóricos de la educación, pues ya estamos en el entendido de que es una educación que tiene un sesgo ideológico”.

Desdeñan a editoriales mexicanas

Más allá de cuestionar la calidad de las obras, de las ideologías sobre las que se sustentan y las realidades tan ajenas a la de la educación mexicana, a los editores les irrita que esta mínima compra gubernamental que aún hace el Estado a través de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, que encabeza Marx Arriaga, como parte de la Subsecretaría de Educación Básica, ignore la oferta de la industria editorial nacional.

La Secretaría de Educación Pública adquirirá ocho títulos a editoriales extranjeras: tres a la editorial colombiana Laboratorio Educativo; tres a la argentina Novedades educativas, uno a la española Narcea y uno a la estadounidense McGraw Hill Interamericana; y sólo dos a la mexicana Trillas.

Extracto de La metodología del aprendizaje-servicio. Aprender mejorando el mundo, obra que se inscribe en las denominadas metodologías socioculturales.

Extracto de Educación y marxismo latinoamericano. Ensayos de pedagogía crítica para proyectos emancipatorios, cuyo tema es la epistemología crítica.

La decisión de la SEP de no comprar a la industria nacional ha generado una carta de inconformidad por parte de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), enviada el pasado 6 de julio a la titular de Educación, la maestra Leticia Ramírez Amaya.

Los editores cuestionan “dejar fuera, sin cuidar ninguna proporción, a las empresas editoriales constituidas en México, con una amplísima experiencia en la materia y con un enorme catálogo de libros disponibles” y solicitan que se transparenten la integración y los criterios del Comité Interinstitucional que hizo la selección con apegó a la normativa marcada en la convocatoria por la Dirección de Materiales Educativos. Una carta que no ha recibido ninguna respuesta por parte de la SEP.

La convocatoria para la selección de materiales educativos Biblioteca SEP-Centenaria para la actualización del Magisterio 2023, emitida el pasado 28 de febrero, señala la compra de 10 títulos para la Biblioteca SEP-Centenaria, más no el número de ejemplares que habrán de adquirir ni el presupuesto que destinarán a la compra. Se le cuestionó a la SEP sobre el tema, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

Mancera y Villalpando cuestionan el desdén de la SEP a no comprar a las editoriales mexicanas, aun cuando, aseguran, hay una riqueza editorial muy amplia de libros y materiales que por años se han ido desarrollando para apoyar la formación de los maestros.

Leer también: Unión Nacional de Padres en espera del fallo definitivo contra nuevos libros de texto gratuitos