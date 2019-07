Xóchitl Gálvez plantea reeducar a los hombres para abatir el machismo

La senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz aseveró que para abatir el machismo y el sexismo en la sociedad mexicana se debe reeducar a los hombres, pues se trata de un tema generacional.

Gálvez Ruiz indicó que en el Senado de la República se ha tenido la experiencia de que los legisladores se han tenido que educar a través de trancazos, como sucedió con Félix Salgado Macedonio o el senador suplente Pedro Haces.

Salgado Macedonio, representante de Morena, al principio de la legislatura decía “mamacitas” a las senadoras y prácticamente Xóchitl Gálvez lo paró en seco cuando le dijo que no le gustaba que se dirigiera a ella con esas palabras.

En cuanto a las expresiones de Haces Barba, quien en entrevista radiofónica señaló que las mujeres deberían ser menos provocativas en su forma de vestir, sobre todo en su trabajo, a fin de evitar el acoso, la legisladora lamentó que no solo Haces, sino también muchos hombres de esa generación piensan así.

"Hace años se fomentó ese pensamiento machista y sexista por las mismas mujeres, por eso ahora se tienen que reeducar", remarcó la legisladora.

Consideró inaceptable que lo diga un senador. "No lo debe decir ni aceptar, pero tampoco hacer escarnio público, es toda una generación. Desafortunadamente es un tema generacional, el machismo, el sexismo, pero en un legislador es inaceptable porque tendría que estudiar, reeducarse y ser muy cuidadoso”.

Gálvez Ruiz recordó que Malú Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado, lleva una lucha constante para reeducar a los senadores de Morena, y que ella hace lo propio con los del PAN, quienes también algunos han hecho comentarios sexistas.

“Pienso que hay que entender que mi marido y muchos hombres pertenecen a esa generación que fueron educados en el machismo. Sus mamás les hicieron pensar que cuando pasaba algo a las mujeres era por provocadoras.

“Me acuerdo de mi suegra haciendo ese tipo de comentarios de que me tapara el escote, que no usara falda corta porque yo ya me había casado y tenía que ser respetuosa con su hijo", expuso.

“A mí me costó mucho trabajo reeducar a mi marido, mi marido tuvo que replantearse muchísimos valores, dejar de decir comentarios machistas, sexistas, como decirle a alguno de nuestros hijos ´levantate pareces vieja´, ¿no?”.

La legisladora originaria de Hidalgo celebró, no obstante, que generaciones jóvenes, como la de sus hijos ya vean las cosas diferentes de una manera más abierta.

Finalmente consideró que la propuesta del presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, sobre talleres promovidos por la Comisión para la Igualdad de Género enfocados a la capacitación de hombres en materia de equidad y respeto sería muy bueno para impulsar la reeducación de los legisladores.

jabf