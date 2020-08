Amplían definición de "caso sospechoso" de Covid; incluye ahora diarrea

El gobierno de México amplió la definición de caso sospechoso de Covid-19 en la que incluye la pérdida del olfato y gusto, así como diarrea, esto con la finalidad de aplicar pruebas diagnósticas a personas con dicha sintomatología, el objetivo es identificar casos de coronavirus y brindar atención oportuna.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez enfatizó que una consecuencia de ampliar los síntomas para considerar a una persona como caso probable de covid puede ser el incremento de contagios, pero afirmó que lo importante es la detección y contención de la cadena de transmisión.

“No queremos perder la oportunidad de detectar a personas enfermas, porque la prioridad son las personas, esta semana ampliamos la definición de caso e incluimos la pérdida de olfato, de gusto, diarrea y en la nueva no se requiere al menos dos condiciones accesorias, sino basta con tener una como fiebre, tos, dolor de garganta, eso basta para tener un caso sospechoso. Una consecuencia de esta acción es que puede aumentar el número de casos, no pasa nada, sino que es mejor que se sepa”, dijo.

Desde Palacio Nacional, el funcionario resaltó que la atención de pacientes covid no depende del diagnóstico, sino que toda persona debe ser tratada como si tuviera la enfermedad respiratoria al presentar síntomas asociados.

“Recordemos que no existe tratamiento específico que combata el virus de manera directa, los tratamientos son de soporte en pacientes no graves, pero si en la valoración tiene síntomas de gravedad como dificultad respiratoria, dolor de pecho, sensación de opresión o por ejemplo que tenga la respiración acelerada son síntomas de alarma y quien lo tenga debe ir al médico, si no va al hospital puede ser que llegue demasiado tarde, por eso ampliamos la sensibilidad de operación de caso”.

Con respecto a las declaraciones de Mike Ryan, director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS, acerca de que la magnitud de la epidemia de Covid-19 en México está subestimada y una de las principales razones es el bajo número de pruebas de diagnóstico que se realizan, López-Gatell Ramírez reiteró que esto no es verdad y que en la medida que hay menos personas con síntomas, menos hospitalizados y muertes, por ende se realizan menos pruebas diagnósticas.

“Lo que se ha planteado es al revés, se cree que se decidió bajar el número de pruebas para bajar el número de casos, no es cierto, la política es la misma, si hay síntomas se hace la prueba, en medida que hay menos personas con síntomas, hay menos hospitalizados y menos muertes”.

A su vez, Jean-Marc Gabastou, asesor internacional de Emergencias de Salud de la Organización Mundial de la Salud comentó que la cuestión no es saber si se hacen suficientes pruebas, sino sí se están haciendo bien.

“Este país a través de su joya tecnológica del InDRE implementó la técnica molecular de diagnóstico, fue el primer país de la región en hacerlo, no solo la implementaron en la sede, sino que se ha replicado en 150 laboratorios del país, en 32 estados y 67 laboratorios privados, si bien el laboratorio es esencial en la vigilancia, el aislamiento y la atención temprana salvan vidas”.

Agregó que de acuerdo con las cifras, el índice de positividad está bajando, sin embargo han informado con prudencia con la finalidad de que la sociedad no baje la guardia. “Son datos que debemos analizar, se tienen que consolidar las medidas de atención por continuidad de servicios, no solo Covid, y no bajar la guardia, no hablamos de bajar la guardia, mucho menos de reducir la capacidad, sino aumentarle y ahí si damos razón de aumentar la capacidad diagnóstica con un acceso universal”.

