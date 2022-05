Sipinna urge a medios de comunicación a proteger derechos de niños y adolescentes

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) advirtió que los medios de comunicación tienen responsabilidad en la tarea de proteger los derechos de la niñez y la adolescencia.

En un comunicado, señaló que el uso informativo y la difusión en medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales de fotos, videos, blogs, comunicados, mensajes por redes sociales, notas, entrevistas y reportajes donde intervienen niñez y adolescencia, deben salvaguardar sus derechos humanos, en especial los de su intimidad y participación en los asuntos que les atañen de acuerdo con el marco legal vigente.

En el marco de la “Jornada de comunicación con perspectiva de derechos de niñez y adolescencia”, celebrada vía digital en el estado de Guanajuato, personal de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna explicó a servidores públicos de esa entidad, que a partir del interés superior de la niñez, la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes se extiende a los mensajes en medios de comunicación públicos y privados, cuando ellas y ellos los protagonizan.

El Sipinna recordó que en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en sus artículos 12, 16 y 17, especifica el derecho de toda niña, niño o adolescente a tener escucha y participación y su derecho a la privacidad, por lo que ninguno de ellos deberá ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni sufrir de ataques ilegales a su honra y a su reputación, y que tienen derecho a la protección de la ley.

En el caso de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes expuso que en lo que toca al derecho a la intimidad, en sus artículos 68 y del 76 al 80, dicho ordenamiento dispone que no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia; que tampoco podrán hacerse divulgaciones o difusiones ilícitas de su información o datos personales, y que se considerará violación a su intimidad cualquier manejo directo de su imagen, nombre o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación.

En el caso de entrevistas a niñas, niños y adolescentes, además de que deben ser respetuosas, no podrán mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan su desarrollo integral; tampoco se podrán poner palabras en su boca ni inducir sus opiniones, y que además de la opinión de los propios niños, niñas y adolescentes, se requiere el consentimiento de quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad o tutela.

El organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación resaltó que las autoridades federales, estatales y municipales garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean personas víctimas, ofendidas, testigos, o que se relacionen con la comisión de un delito, ello a fin de evitar que su identificación pública afecte su vida futura.

“Los medios de comunicación deberán asegurarse que las imágenes, voz o datos de niñas, niños o adolescentes a difundir, no pongan en peligro su vida, integridad o dignidad, y que no vulneren sus derechos aun cuando se modifiquen, se difuminen o no se especifiquen sus identidades, y evitarán la difusión de noticias que propicien su discriminación, criminalización o estigmatización”, advirtió.

Destacó que en caso de incumplimiento de tales lineamientos, los niños, niñas o adolescentes afectados, por conducto de su representante legal o de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, podrán promover acciones civiles de reparación, ello en términos del artículo 80 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

