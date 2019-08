“Sin pies ni cabeza, el caso contra Rosario Robles”

[email protected]

Después de haber tenido acceso a la carpeta de investigación, Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, extitular de la Sedesol, aseguró que no hay elementos que sustenten las acusaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó para poder vincular a su clienta por presuntos actos indebidos en el ejercicio público, por lo que confió en que cuando se presenten las pruebas ante el juez se demostrará que la exfuncionaria no ha tenido ninguna acción incorrecta y que la han vinculado a la llamada Estafa maestra.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el litigante indicó que la fiscalía “confunde” dos actos diferentes, puesto que después de haber obtenido los servicios solicitados por las empresas e instituciones contratadas, no le correspondía a la Sedesol y a la Sedatu indagar qué se hizo con el dinero pagado.

Añadió que la Fiscalía General de la República, “no sé si de forma dolosa o con la idea de generar un caso donde no lo había, creó uno que no tiene ni pies ni cabeza.

“Hay una mala percepción del desarrollo de cómo funciona una dependencia de gobierno. No hay forma de que uno pueda fiscalizar qué se hizo con el dinero que tú pagaste por un servicio que se cumplió. Es como si compras un carro, lo pagas y ya, no te interesa y no puedes saber qué se hace con el dinero que pagaste por el auto.

“En este sentido, son dos momentos distintos que la fiscalía confunde como si se tratara de uno solo. Muchos actos que tienen que ver con actos que realizaron los proveedores —después de haber cumplido el contrato y de haber recibido el pago— se los adjudica a Rosario Robles como si fueran parte de un mismo acto”.

Aseguró que Rosario Robles Berlanga y su equipo jurídico siguen en la disposición de presentarse la mañana del 8 de agosto ante el juez de Control del Reclusorio Sur, donde la FGR solicitó a un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en ese penal una audiencia inicial para imputación y vinculación contra la también exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El juez del Reclusorio Sur citó a Robles Berlanga y a los fiscales encargados del caso para el próximo 8 de agosto a las 11:00 horas.

De acuerdo con el oficio UEIDCSPCAJ-217/2019 de fecha 25 de julio pasado, la FGR solicitó citar a la exfuncionaria para imputarle el ilícito de ejercicio indebido del servicio público derivado de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 relacionada con la Estafa maestra.

Teniendo como origen el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las cuentas públicas de los años 2013 y 2014, la llamada Estafa maestra es una red estratégica de desvío de recursos públicos que involucra al menos a 11 dependencias federales como la Sedesol, SCT, Banobras, Pemex e incluso a ocho universidades públicas, así como a servidores públicos de distintos órdenes de gobierno, en el desvío de más de 3 mil millones de pesos.