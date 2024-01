El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la periodista Azucena Uresti siempre ha estado en contra de su gobierno.

Sin pregunta de por medio, el Mandatario señaló que la salida de la periodista de Milenio Televisión se debió a que Uresti quería tener otro espacio.

“Dijimos hace un año o hace dos años que la estaban contratando en Latinus en aquel entonces y quería tener los dos programas, en Milenio y Latinus. Y los de Milenio le dijeron que no se podía eso, pero porque Latinus, porque además de que pagan muy bien ahí y están en contra de nosotros y la señora, la dama, periodista, ha estado en contra de nosotros siempre abiertamente”.

El presidente López Obrador aseguró que “de eso me enteré”, pero reiteró que él no influye nada en los dueños de los medios de información, y que no sabía que Uresti ya tenía un espacio informativo en Radio Fórmula.

El presidente López Obrador insistió en que la periodista debe explicar cuáles son las “circunstancias” por las cuales salió de Milenio Televisión, porque quiso dejar la duda.

