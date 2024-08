Con ayuda de donaciones, rifas y patrocinios, seis jóvenes mexicanos acudieron a la 65ª Olimpiada Internacional de Matemáticas (IM0, por sus siglas en inglés) con sede en Bath, Reino Unido. Ahí, obtuvieron medallas de oro, plata y bronce y una mención honorífica, aunque reconocen que sin apoyo gubernamental les será difícil continuar.

“La gente nos ve que estamos participando, pero todo esto es un trabajo en conjunto de cientos de personas, sin ellas no sería posible. Es un trabajo bastante complicado porque en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas [OMM] todo es voluntario y siempre estamos batallando para conseguir recursos, para viajar y para el hospedaje”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL Rogelio Guerrero Reyes, ganador de la medalla de oro.

Además de Rogelio, el equipo está conformado por Takumi Higashida Martínez y Héctor Juan Villarreal Corona, quienes obtuvieron medallas de plata, además de José Andrés Zamora Moncada y Mateo Iván Latapí Acosta, ganadores de bronce. Emiliano Hernández Barranco recibió mención honorífica.

Para financiar su viaje a Bath, Inglaterra, entre otras cosas, rifaron un carro donado por una agencia.

“No tenemos apoyos del gobierno federal, pero estamos trabajando en buscarlos. En cambio, sí contamos con el apoyo del público en general, la comunidad olímpica es muy solidaria y tenemos aliados en relación a algunas instituciones y empresas”, reconoce María Guadalupe Russell, presidenta de la OMM.

Aunque alcanzaron la meta para la IMO, aún faltan dos concursos internacionales en lo que resta del año: la Olimpiada Iberoamericana, en septiembre próximo, y la Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe.

Al regresar a México, se mostraron felices por haber representado al país en esta edición, que contó con la participación de 609 jóvenes de 108 países. “Todo el equipo estamos orgullosos y felices de lo que hemos obtenido. Estamos muy unidos, contentos, y nuestros familiares y amigos están muy felices por ello”, coincidieron los estudiantes.

El amor a las matemáticas y lo que les depara el futuro

Si bien para llegar a la IMO tuvieron una preparación de un año y medio, lo cierto es que los estudiantes aman las matemáticas desde que son pequeños, ya sea porque les llamó la atención o porque sus padres y profesores los impulsaron a explorarlas cada vez más.

“Empecé en primero de primaria al conocer nuevos temas como divisiones y multiplicaciones. Mi papá me ayudó a entenderlos de una mejor manera y me contagió de su propia pasión por las matemáticas, desde tercero de primaria he estado participando en olimpiadas de matemáticas”, platica Emiliano, de 17 años, quien busca especializarse en esta ciencia y en tecnología.

Takumi, de 16 años, nunca supuso que entrar por primera vez a un concurso escolar lo haría encontrar el amor por los números. Desea estudiar la Licenciatura en Matemáticas en cuanto se gradúe de la preparatoria.

“Yo entré a concursos a partir de quinto de primaria, me inscribí y la verdad no tenía muchas expectativas, pero fui pasando etapas y me di cuenta que era algo interesante y algo que podía ser padre. Poco a poco nos empezaron a dar entrenamientos y descubrí el amor que le tenía a las matemáticas”, dice.

Rogelio tiene una historia similar, pues una convocatoria en quinto grado de primaria le dio el impulso necesario para desarrollar sus habilidades. Luego del triunfo en Bath, se convirtió en el primer mexicano en obtener medalla de oro en esta olimpiada de forma consecutiva, pues en 2023 la ganó en Japón.

“Le agradezco a mi maestra de primaria que me enseñara”, dice Rogelio, quien estudiará ingeniería en Aguascalientes, donde nació.