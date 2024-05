Estantes de la biblioteca de la División de Historia del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) lucen con lonas de plástico para evitar que, en caso de la más mínima lluvia, el agua se filtre y dañe los libros. Al lado de estos estantes que resguardan varias centenas de libros, varios alumnos estudian y redactan sus tareas escolares.

Del otro lado del CIDE, el edificio que por años albergó a la División de Historia, hoy luce prácticamente abandonado. Hace un año, fuertes lluvias lo inundaron; por la falta de mantenimiento de las canaletas, el agua llegó a los sistemas de ventilación y cubrió toda la parte de abajo. El saldo: equipo de cómputo dañado y mobiliario echado a perder.

Hoy recorrer esos pasillos muestran la falta de interés de las autoridades del CIDE en reacondicionar el edificio. El olor a humedad se percibe y el polvo irrita incluso la garganta y los ojos.





El nuevo logo del Conahcyt (que incorporó la H el año pasado) luce a un costado del logo del CIDE, en la fachada del Centro. Foto: Cristopher Cabello | El Universal

Los profesores que forman parte de la División de Historia fueron acomodados en otra parte del Centro, sin embargo, en ese piso también hay goteras y filtraciones.

En otro lugar del CIDE, específicamente en la puerta de la oficina del profesor Guillermo Cejudo, yace un pequeño cartel con la leyenda “¿Vetamos a (José Antonio) Romero? Más ciencia y menos obediencia”. Al lado, la falta de mantenimiento en las paredes ha provocado que poco a poco la pintura comience a caerse por la humedad.

Esta es una de las caras del actual CIDE, el cual se ha desplazado del ojo público y ha pasado desapercibido en los últimos meses luego de una serie de polémicas que involucraron al director actual, José Antonio Romero Tellaeche, además de los golpes y criticas provenientes desde Palacio Nacional por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó al CIDE de ser “una versión de segunda del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)”.

A diferencia de otras épocas electorales, en donde el CIDE mostró una politización y posturas claras sobre los acontecimientos políticos del país, hoy parece haber una desidia y falta de interés de la comunidad en la vida pública de México, expresa un grupo de profesores entrevistados por este diario y quienes pidieron específicamente confidencialidad por temor a ser sancionados si emiten alguna queja.

Y es que hace seis años, en las elecciones que le dieron la Presidencia a López Obrador, un grupo de estudiantes del CIDE mostró su claro apoyo al proyecto de Morena a través de publicaciones y videos difundidos en redes sociales.

Pero hoy el ambiente es distinto. Un recorrido por los pasillos, salones y patios del CIDE muestra la desarticulación de esta institución. Es notorio que hay menos alumnado, menos profesores y una evidente falta de mantenimiento a las instalaciones. Hay, en general, un ambiente de silencio y pesimismo.

Un exalumno del CIDE, a quien llamaremos Jorge N., expresa que los mecanismos para hacer justicia en el CIDE no han dado resultados, debido a que ni siquiera las irregularidades destapadas a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) han tenido consecuencias. Las irregularidades han sido encabezadas por los allegados a Romero Tellaeche, entre ellos el secretario académico, Saúl Mendoza, y el encargado de la División de Estudios del Desarrollo, Rodrigo Aliphat.

“El INAI envía los expedientes por desacato y negligencia a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para su proceso de sanción, pero, por diseño, la SFP toma mucho tiempo en procesar los expedientes, lo que genera una sensación generalizada de impunidad y hace que sigan violando las normas; no ha habido consecuencias para nadie y tal parece que las autoridades persisten en violar la ley”, expresa.

Una profesora de licenciatura expresa que ha sido un fuerte golpe la disminución en los interesados en estudiar en el CIDE. Además revela que el nivel académico de los nuevos estudiantes ha bajado considerablemente desde que Romero Tellaeche llegó a la dirección.

“Llevo aquí más de 15 años y en las últimas dos generaciones he notado una baja en la calidad educativa de los estudiantes. Me sorprende ver que muchos llegan sin saber hacer un ensayo o sin tener conocimientos de inglés. En otros tiempos tuve alumnos que me pedían textos en chino o en ruso, pero hoy no, el perfil es diferente. Pero no es sólo culpa de lo que ha pasado en el CIDE, sino de un fracaso en el sistema educativo nacional”, señala.

Pesimista, detalla que no importa quién llegue a la Presidencia, ya que el actual gobierno eliminó los fideicomisos, por lo tanto, no hay dinero para realizar mayores investigaciones, contratar más profesores o invertir en mantenimiento.

“Antes de pensar en renovar los planes de estudio, hacer nuevas divisiones o contratar más profesores, deberíamos ver el estado de las instalaciones. Sólo basta con que te fijes en la biblioteca de Historia, con lonas, porque si llueve se filtra el agua. Es una miseria en la que trabajamos”, añade.

Otra profesora de maestría no ve claridad en los proyectos científicos de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, ya que, insiste, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) operará los siguientes años con el mínimo de recursos. “Prometen mucho pero no sé de dónde van a sacar el dinero. No veo que las cosas mejoren, gane quien gane, porque el dinero para la ciencia que venía de los fideicomisos ya se fue para el Tren Maya o Dos Bocas”, apunta.

Sobre Romero Tellaeche, quien arrastra las polémicas de plagio de tesis e irregularidades en su proceso de designación como director, mencionan que es poco probable que quien llegue a Conahcyt vaya a removerlo. Sin embargo, expresan que sí hay esperanza de establecer mejores alianzas una vez que María Elena Álvarez-Buylla deje su cargo como directora del Consejo.

“Creo que sí vamos a mejorar nuestro posicionamiento. Fuimos el enemigo público de María Elena y sí se va podemos ser diferentes. No creo que quiten a Romero, será más fácil dejarlo a que termine su periodo, que termina hasta 2025”, apunta la profesora de maestría.

Los alumnos que formaron parte de la resistencia en 2021 y 2022, cuenta Jorge N., se encuentran a punto de egresar o ya terminaron sus estudios. Resalta que para muchos compañeros el objetivo general es salir de la carrera y hacer la maestría en otra escuela o país.

“Veo hoy muchos puntos de vista y posturas respecto a las elecciones, cada generación es distinta y eso es normal. Los de nuevo ingreso, los más jóvenes, creo que tienen otro tipo de preocupaciones más cercanas a su época”, expresa la profesora de maestría.

Otra profesora cuenta a este diario que las relaciones entre Romero Tellaeche y Álvarez-Buylla se deterioraron por cuestiones económicas, ya que el Conahcyt dejó al CIDE con el mínimo presupuesto, lo que se refleja en la falta de mantenimiento y en la baja plantilla de profesores. Agrega que han podido establecer más diálogo con Romero.

“Supimos que se pelearon porque parece ser que Buylla le prometió más dinero u otros recursos a Romero. Él mismo nos ha convocado para reuniones y hemos podido hablar, le hemos informado de los problemas, pero no pasa nada”, cuenta la académica.

En general, señalan los profesores entrevistados y Jorge N., gran parte de la comunidad cideíta está esperando que pasen las elecciones y que Álvarez-Buylla dejé el Conahcyt. “Estamos aguardando todo lo que podemos sin llamar la atención. Lo que pasó costó mucho, fueron años difíciles para profesores y alumnos”, apunta una de ellas.

Afuera del Centro, en la entrada principal, tres guardias de seguridad vigilan. En la fachada del Centro, el nuevo logo del Conahcyt (que incorporó la H el año pasado) luce a un costado del logo del CIDE.