Mapa. Sicarios, atrás del ataque a Ciro; cobran hasta $500 mil

El grupo criminal detenido y presentado por las autoridades del Gobierno capitalino por el ataque que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva el 15 de diciembre pasado, cuyo líder es identificado como Pool Pedro o Pedro alias El Pool, es una célula delictiva no sólo dedicada a la extorsión y narcomenudeo sino al sicariato. Según informes de la fiscalía local, ha participado en al menos 10 hechos durante el año pasado.

La información recabada por los agentes luego de la agresión al periodista detalla que la célula criminal está ligada de manera directa con Juan Balta, actualmente detenido, quien es relacionado con La Unión Tepito y señalado en su momento como uno de los principales generadores de violencia en la metrópoli.

Las indagatorias apuntan a que los detenidos de esa organización criminal eran contactados y contratados desde penales de la Ciudad y del Estado de México; se les relaciona con el crimen de Abril Pérez Sagaón y el intento de ejecución de un empresario de Cancún en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En el expediente del caso se indica que según los antecedentes criminales de la célula de El Pool, cobraban 500 mil pesos por trabajo. Con base en la declaración de otros hampones capturados que pertenecen a la misma agrupación, se sabe que el precio variaba, pues en algunos casos cobran sólo 50 mil pesos, dependiendo de la víctima; así es como El Pool y Juan Balta establecían los costos.

Detienen a 11 criminales

Por el ataque al periodista Gómez Leyva, ayer por la madrugada fueron aprehendidos 11 integrantes de la célula en 12 cateos simultáneos, entre ellos el presunto líder Pool Pedro o Pedro “N”, El Pool, quien incluso fue captado por cámaras de la Ciudad el día de los hechos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, precisó que se establecerá la participación de cada uno en el atentado, y quien fue el que disparó.

El grupo de El Pool también se dedicaba a la extorsión a comerciantes y al narcomenudeo en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, y Gustavo A. Madero. Tenía dos casas de seguridad donde se reunían para planear sus ilícitos. Esos inmuebles eran empleados asimismo para el resguardo de armas y drogas.

Al grupo se le halló indumentaria con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); sin embargo, las autoridades señalaron que aún no está establecido si pertenecen o no a ese cártel: “Todavía tenemos que determinar si pertenecen o no, lo que tenemos hasta hoy es que pertenecen a una célula criminal de la Ciudad de México y del Estado de México”, dijo García Harfuch.

Se investiga la participación de más personas y vehículos, por lo que no se descarta que la orden del ataque haya salido del Estado de México, pues uno de los sujetos que trasladó al tirador escapó con la motocicleta a esa entidad. Las fuentes precisaron que en los cateos hallaron fotos del periodista, documentos con los que hacían el seguimiento e incluso un acta de nacimiento de Gómez Leyva. García Harfuch dijo que la banda siguió al periodista los días 6, 10, 11, 12 y 13 de diciembre, en horarios de la tarde noche, y fue captado en varias ocasiones un vehículo Seat Ibiza color negro afuera de Grupo Imagen.