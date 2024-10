Al destacar que en su gobierno se aumentarán en 330 mil nuevos lugares en universidades públicas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el compromiso de su gobierno es ir llenando de universidades públicas a todo el país.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal reprochó que durante el llamado periodo neoliberal se cerraron los espacios para universidades públicas pues este modelo neoliberal, acusó, no consideraba a la educación como un derecho sino como un privilegio y una mercancía.

“Es decir, que según esto solamente aquellos que pasaran un examen de admisión tenían la posibilidad de estudiar en la universidad o en un instituto politécnico. En realidad los exámenes de admisión no eran más que un embudo y no es que los estudiantes no estuvieran preparados porque les da un certificado de que están preparados.

“Vamos a ir llenando de universidades nuestro país. Educación, educación pública. La educación es un derecho no un privilegio ni una mercancía Este es el compromiso”, dijo.

Van por aumentar 300 mil espacios para educación superior

El Gobierno de México anunció que van por aumentar 330 mil nuevos lugares para estudiantes con la creación de nuevos planteles de educación superior.

En la Mañanera del Pueblo, el secretario de Educación, Mario Delgado, indicó que, la educación para el país es un compromiso de la Mandataria federal, Claudia Sheinbaum, y que el reto que tienen es incrementar la cobertura en educación superior a 330 mil nuevos lugares en instituciones públicas y además gratuitas.

Lo anterior será de la siguiente manera: La Universidad Rosario Castellanos, la cual se va a convertir nacional? En toda esta administración va a crecer en 30 nuevas sedes, y se llegará a 150 mil lugares nuevos que sumados a los que actualmente tiene ya esta universidad llegará a 206 mil.

En tanto, la Universidad de la Salud, la cual también será nacional, se crecerá en 10 nuevas sedes para albergar a 25 mil nuevos estudiantes y llegar en total de 29 mil estudiantes.

También el sistema de Universidades del Bienestar Benito Juárez va por crear 50 nuevos planteles para llegar a 110 mil lugares.

El Tecnológico Nacional de México va por 85 mil lugares, con lo que llegaría a 660 mil estudiantes aproximadamente.

Y el Instituto Politécnico Nacional se ha comprometido a crecer la matrícula en 30 mil nuevos lugares para llegar a 246 mil espacios en total.

“Estas son las metas que se están planteando. La presidenta había dicho por lo menos 300 mil lugares nuevos. Ahí se están planteando 330 mil en la administración para que cada vez más jóvenes que decidan estudiar tengan la oportunidad de hacerlo en instituciones donde haya gratuidad y sean además públicas”, destacó Mario Delgado.

