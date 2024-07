La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se sumó al "voto por voto" que pide Morena en la alcaldía Cuauhtémoc, donde fue derrotada su candidata Catalina Monreal, hija del senador Ricardo Monreal, frente Alessandra Rojo de la Vega, abanderada de la coalición PRI, PAN y PRD.

En conferencia de prensa, Sheinbaum fue cuestionada sobre este tema que se enfrenta en la alcaldía Cuauhtémoc, y dijo que si están seguros del triunfo deberían acceder a contar los votos.

"Yo no entiendo por qué no se abrieron todas las casillas, si tienen la certeza de que ganó el PRIAN la Cuauhtémoc, ¿por qué no se volvió a contar los votos, por qué cerrarse a eso? ¿qué problema tienen que se abra?, si están seguros del triunfo; si estuviera otro tema a discusión, anulación por otros temas, pero lo que se pide es que se abran las casillas, que se vuelvan a contar los votos", comentó.

Agregó: "Lo que planteó Caty Monreal fue voto por voto, casilla por casilla, que ella está en la legislación electoral, entonces por qué no se abren todas las casillas, por qué niegan esa posibilidad". dijo en su conferencia de prensa.

Señaló que el "voto por voto" podría tomarle al Instituto Electoral de la Ciudad de México menos de un día, sin embargo, no fue posible. Señaló que si fuera un caso contrario, que la alianza PRI-PAN y PRD solicitara el reconteo de una elección que ganó Morena ellos estarían de acuerdo que se llevara acabo.

“Si fuera al revés de que alguien del PRIA está pidiendo que se abran todas las casillas de una candidatura que ganó Morena adelante, yo creo que se tiene que tener certezas, no veo porque no”, señaló Sheinbaum Pardo.

Cabe mencionar que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) suspendió el recuento total de votos en la demarcación.

