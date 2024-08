Ante las inundaciones de colonias de Chalco, Estado de México, que se han prolongado varios días, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, mandó su solidaridad a las familias afectadas, y adelantó que trabaja en un programa especial para el saneamiento de agua para el Valle de México.

"Primero, obviamente nuestra solidaridad a las familias que están viviendo esta condición y digamos que no nos corresponde ahora porque todavía no llegamos a la Presidencia, pero sí hemos estado atentos y siempre ayuda la ciudad, la ciudad siempre ha sido muy solidaria pues está ayudando en Chalco", destacó en compañía del jefe de Gobierno, Martí Batres.

Destacó que la zona oriente del Estado de México ha crecido desde Chalco y Chimalhuacán y que al ser zonas bajas requiere sistemas de desagüe.

Por lo anterior, Sheinbaum adelantó que trabaja con la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, en un programa especial de agua y saneamiento para la zona metropolitana del Valle del México.

Explicó que sería por medio del Túnel Emisor Oriente (TEO), creado en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, y que esta obra pueda ayudar a Chalco, y una parte de Chimalhuacán.

"Entonces, estamos trabajando en ello para un asunto más estructural y no es sencillo sacar el agua de ahí, pero sé que está trabajando el gobierno federal, la gobernadora. Cuando entremos nosotros, pues vamos a seguir apoyando y a atender de una forma más estructural el tema de esta zona", destacó.

Sheinbaum respalda a Delfina Gómez

Al ser cuestionada por qué la gobernadora no acudió a la zona afectada de Chalco después de varios días, Sheinbaum mencionó que es una gobernante que ahora se encuentra ahí ayudando, y que desconoce porque no fue anteriormente.

"No conozco en particular por qué no fue en los primeros días, pero está ahí, es muy importante. Es una gobernante que está ahí, ha estado atendiendo, no es fácil la solución del problema de Chalco, y no me parece que deba usarse esta opinión de un ciudadano para caracterizar la actuación del gobierno del Estado de México. Está atendiendo ahí", dijo.

