Desde el primer minuto de este miércoles 21 de agosto, jueces y magistrados se integraron al paro nacional en contra de la reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con esto, quedaron formalmente suspendidas las actividades en todos los órganos del Poder Judicial de la Federación.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) aseguró que la reforma de López Obrador representa una amenaza a la estabilidad de la nación.

Manifestaciones en la Corte

Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se manifestaron de forma “solidaria, libre y pacífica” al exterior de la sede para refrendar su apoyo a sus compañeros del Poder Judicial, previo al inicio de sus labores.

Los trabajadores de la SCJN señalaron que están en contra de la elección de jueces, magistrados y ministros por medio del voto popular.

Los trabajadores entonaron el himno nacional, acompañados de la bandera de México. El jueves también mostrarán su apoyo a los trabajadores del Poder Judicial.

Trabajadores de la Corte se solidarizan con paro del Poder Judicial. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

No es contra ellos, dice AMLO

Tras el paro de labores de trabajadores del Poder Judicial contra la reforma del Ejecutivo, López Obrador aseguró que no es contra ellos y reiteró que no se les va a perjudicar porque “el asunto es con los de arriba”.

“En vez de perjudicarse, se van a beneficiar, el asunto es con lo de arriba”, declaró.

En su conferencia mañanera de este miércoles 21 de agosto en Palacio Nacional, dijo que están en libertad y que su gobierno respeta el derecho a manifestarse.

“Nosotros no reprimimos, no somos represores porque no somos conservadores”, declaró e insistió en no pasará nada con el movimiento de interrupción de labores del Poder Judicial.

“No importa, porque ellos no atienden a la población. Les diría que al contrario, si los jueces y ministros no están en activo, no van a sacar delincuentes a la calle”, declaró.

Coparmex respalda a trabajadores del Poder Judicial en paro

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su apoyo a todos los trabajadores del Poder Judicial que se fueron a paro de labores. en protesta por la iniciativa de reforma que llevará a que se elijan los jueces y magistrados.

Consideró que debe respetarse la independencia judicial, lo que no se logrará eligiendo a jueces y magistrados en votación popular, tal y como se plantea en la reforma y que genera preocupación.

Gritan consignas en San Lázaro

“¡México, aguanta!, ¡la justicia se levanta!” y “¡si el pueblo se informa, no pasa la reforma!” son algunas de las consignas que jueces y magistrados que mantienen el paro nacional en protesta de la reforma judicial gritan frente a la sede de San Lázaro del Poder Judicial.

**Con información de Pedro Villa y Caña, Alberto Morales, Alelhí Salgado, Yalina Ruiz e Ivette Saldaña