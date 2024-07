Al conmemorar los seis años del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pidió a la dirigencia de Morena que se haga una consulta para nombrar esta fecha.

Al iniciar su discurso en el Complejo Cultural Los Pinos, Sheinbaum dijo que puede ser nombrado "Día de la Revolución de las Conciencias", "Día del Triunfo del Pueblo" o "Día de la Verdadera Democracia".

"Yo digo que este primero de julio, hay que ponerle un nombre, porque es una fecha histórica ya. (...) Ahí le pido a nuestros dirigentes del partido que hagamos una consulta, pero en realidad es el Día del Pueblo de México, el Día de la Revolución de las Conciencias", declaró.

Expresó que el triunfo de López Obrador en 2018 ha sido uno de los momentos más "felices" del pueblo de México.

En el Complejo Cultural Los Pinos se dieron cita funcionarios federales como la secretaria de Gobierno, Luisa María Alcalde; el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas; la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto; Clara Brugada, jefa de gobierno electa; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; y la secretaria general de Morena, Citlalli Hernádez, entre otros.

"No nos falló, no nos mintió, no nos traicionó”

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, destacó que ahora los programas sociales son derechos garantizados en la Constitución: “Hoy podemos decir que se ha cumplido lo prometido, una cuarta transformación en la ruta histórica de la patria, por eso significa transformar millones de vidas, de historias, de conciencias”.

El dirigente nacional señaló que están ganando la batalla contra el egoísmo y la avaricia que fomentan la corrupción.

“Estamos rescatando lo público y revalorizando la función del Estado. Estamos separando la alianza perversa entre lo político y lo económico”, dijo.

“Llegaron hacer historia, a seis años del triunfo, el pueblo ha ratificado su confianza en este proyecto y ha elegido a la primera presidenta del país, una mujer de ciencia, de conciencia, de lucha, de inteligencia y de corazón para continuar por el camino de la soberanía y del bienestar colectivo, para ser el segundo piso de la cuarta transformación”, declaró.

Agregó que se está conformando un gran bloque progresista, mayoritario en contra del bloque conservador. Recordó qué nunca deben olvidar que la conducción debe estar siempre en manos de los ciudadanos

En medio de esta celebración, invitó a los asistentes que sigan el activismo haciendo las asambleas para defender las siguientes reformas.

Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, aseguró que López Obrador pasará a la historia como "el mejor Presidente de la historia de México", y que a los seis años de su triunfo en las urnas, se puede decir que no le falló a los mexicanos.

"No nos falló, no nos mintió, no nos traicionó. Y que lo que ha dedicado a lo largo de su vida y a lo largo de este sexenio está cimentando sin duda una nueva patria. Eso que llevamos, que llamamos la cuarta transformación, hoy es una realidad. Ha iniciado, va en marcha", destacó.

Citlalli Hernández afirmó que este 2024 hubo otra investida social que dio la continuidad a la transformación y que les permitió otra vez "presumir que estamos haciendo historia y que llevamos a la presidencia, a la primera mujer presidenta de México y de Norteamérica, a la compañera Claudia Sheinbaum".

"Así que a seis años de la victoria del pueblo y a décadas de lucha social, toca seguir fortaleciendo la revolución de las conciencias, la participación ciudadana", mencionó.

